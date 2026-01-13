Central Córdoba juega su segundo amistoso de pretemporada ante Instituto en Córdoba

El Ferroviario se medirá este miércoles con la Gloria en el predio de Villa Esquiú.

Central Córdoba afrontará este miércoles su segundo encuentro amistoso de pretemporada en la provincia de Córdoba, cuando se mida ante Instituto en el predio de Villa Esquiú, en una jornada que incluirá dos partidos, ambos divididos en dos tiempos de 35 minutos cada uno.

El equipo santiagueño viene de una primera prueba exigente frente a Belgrano, donde cayó 1 a 0 en uno de los encuentros y empató 1 a 1 en el otro, en una jornada que también se dividió en dos partes y sirvió para que el cuerpo técnico empiece a sacar conclusiones sobre el funcionamiento del equipo.

Para este nuevo amistoso, si todo avanza según lo previsto, podría sumarse al plantel y tener sus primeros minutos el reciente refuerzo Lucas González Martínez, quien es una de las nuevas incorporaciones del Ferroviario para esta temporada y busca empezar a integrarse al funcionamiento del equipo.

El cuerpo técnico aprovechará el doble turno de fútbol para seguir evaluando variantes, probar distintos esquemas y darle rodaje a la mayoría del plantel, en una etapa clave de la preparación rumbo al inicio de la competencia oficial.