Zeballos falló un penal en el empate de Boca y Millonarios en La Bombonera

El Xeneize jugó su primer amistoso por la Copa Miguel Ángel Russo, igualó sin goles ante los colombianos con un buen partido del santiagueño que se mostró desequilibrante en ofensiva. Le hicieron el penal, pero no se lo atajaron.

Hoy 21:31

Boca comenzó el 2026 futbolístico con un empate 0-0 ante Millonarios en el primer amistoso de la pretemporada, un partido que sirvió más para sumar minutos y romper el hielo que para sacar conclusiones definitivas. El equipo mostró orden, circulación de pelota y control del trámite, pero volvió a evidenciar su principal déficit del último tiempo: la falta de gol y de peso ofensivo en el área rival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante gran parte del encuentro, el Xeneize manejó la pelota a partir de su mediocampo premium, con Ander Herrera y Leandro Paredes como ejes de juego. Ordenaron, distribuyeron y marcaron los ritmos, aunque esa superioridad no se tradujo en profundidad ni en situaciones claras sostenidas. La más importante llegó sobre el final, con un penal que De Amores le atajó a Exequiel Zeballos, sellando el cero en el marcador.

En lo individual, se destacó el empuje de Ayrton Costa, muy respaldado por la gente, el inicio intenso del Changuito Zeballos, aunque sin precisión en el último pase, y algunos pasajes de Aguirre, que creció cuando el equipo ajustó el mediocampo. Merentiel, ya como referencia de área, tuvo sus chances pero no pudo concretarlas, en una postal que resume la principal preocupación del cuerpo técnico.

En ese contexto, el amistoso reforzó una idea que atraviesa a Boca desde el mercado: la necesidad de incorporar delanteros. El propio Juan Román Riquelme lo dejó entrever en la previa al remarcar la búsqueda por Marino Hinestroza y al admitir, indirectamente, que el año pasado casi no llegaron futbolistas ofensivos. El partido no hizo más que confirmarlo: Boca tiene orden, jerarquía en el medio y variantes tácticas, pero le sigue faltando lo más difícil del fútbol: goles. Y sin ellos, competir al máximo nivel siempre será más cuesta arriba.