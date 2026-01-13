En qué quedó el pase de Agustín Martegani a Central Córdoba

El Ferroviario lo quiso, hubo sondeos y charlas, pero la operación no avanzó. Ahora aparecen nuevos clubes interesados.

Hoy 18:27

El pase de Agustín Martegani a Central Córdoba finalmente no prosperó y, por ahora, quedó descartado para el Ferroviario en este mercado de pases. Si bien el club santiagueño había mostrado interés concreto en sumar al volante zurdo de Boca, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el jugador comenzó a escuchar otras propuestas, con Aldosivi como principal candidato a quedarse con sus servicios.

Tras caerse la posibilidad de llegar al equipo santiagueño, el Tiburón ya manifestó su intención de incorporar al mediocampista de 25 años y averiguó condiciones para avanzar en la operación. Aunque todavía no hay una oferta formal presentada en Boca, el representante del futbolista ya le comunicó a la dirigencia del Xeneize que el interés del club marplatense es firme y que podría haber novedades en los próximos días.

Según trascendió, Martegani habría dado el visto bueno para sumarse a Aldosivi, luego de no llegar a un acuerdo con Central Córdoba, que fue uno de los equipos que lo tuvo en carpeta. De todos modos, la negociación todavía debe resolver dos puntos claves: el aspecto económico —ya que el jugador debería resignar parte de su salario— y si Boca exigirá o no un cargo por la cesión.

Desde su llegada a Boca en julio de 2024, proveniente de San Lorenzo, Martegani tuvo muy poco protagonismo con la camiseta azul y oro. Apenas disputó 13 partidos oficiales, el último en febrero de 2025, y en el último tiempo ni siquiera integró habitualmente el banco de suplentes. Por eso, su salida en este mercado aparece como casi obligatoria para recuperar continuidad, algo que Central Córdoba intentó ofrecer pero no logró cerrar, y que ahora parece estar más cerca de concretarse en Mar del Plata.