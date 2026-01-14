Riquelme elogió a Hinestroza y bajó la espuma sobre el mercado de Boca

En la previa del amistoso ante Millonarios, el presidente xeneize destacó la inminente llegada de extremo, pidió calma con los refuerzos y respaldó al plantel de cara a un 2026 con la Copa Libertadores como gran objetivo.

Hoy 20:31

En la previa del amistoso frente a Millonarios en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme tomó la palabra y dejó definiciones claras sobre el presente y el futuro inmediato de Boca Juniors, especialmente en relación al mercado de pases.

Con la llegada de Marino Hinestroza prácticamente cerrada, el presidente xeneize se permitió elogiar al colombiano, pero al mismo tiempo buscó bajar la ansiedad que rodea al club: “No tenemos que volvernos locos”, afirmó, respaldando con firmeza a lo que definió como “un gran plantel” para afrontar una temporada exigente.

Riquelme también puso en valor el proceso de incorporaciones de los últimos mercados y relativizó la necesidad de sumar más nombres propios. “Llegaron 10 jugadores importantes en poco tiempo, con lo que significa contar con Leandro Paredes. Por eso ahora no tenemos que volvernos tan locos”, explicó, defendiendo una política de continuidad y paciencia.

En ese mismo sentido, bancó a los futbolistas tras un 2025 irregular y confió en que este año será distinto: “A veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club. Yo tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo”, sostuvo.

Sobre Hinestroza, dejó en claro que es un futbolista que le gusta especialmente: “Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota; eso lo digo como hincha”, expresó, prácticamente confirmando su arribo pese a algunas diferencias económicas de último momento.

Por último, Riquelme remarcó la importancia del 2026 para Boca y puso el foco en el gran objetivo: “Tenemos muchos torneos por delante, la Copa Libertadores… que la vamos a volver a jugar y es muy importante. Esperamos poder competir bien y llegar hasta la final”, cerró, marcando el rumbo y la ilusión del mundo xeneize.