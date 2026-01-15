Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ENE 2026 | 26º
X
Locales

El tiempo para este jueves 15 de enero en Santiago del Estero: posibles lluvias y ráfagas intensas

El SMN emitió alerta por tormentas para la Provincia. Aunque por la tarde podría intensificarse el calor con máximas de 37ºC.

Hoy 01:35

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para Santiago del Estero, en el marco de un jueves 15 de enero que estará marcado por la inestabilidad climática y el ascenso de las temperaturas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo nacional, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, pero con el correr de las horas las condiciones se tornarán más adversas, especialmente hacia la tarde y la noche.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima rondará los 24 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 37 °C, generando un ambiente caluroso y pesado. Durante la tarde se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, con probabilidad de precipitaciones que irá en aumento hacia la noche.

Los vientos soplarán del sector noreste, con velocidades que podrían intensificarse durante los fenómenos más severos.

En el marco de la alerta amarilla, el SMN advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

En tanto, bajo alerta naranja, el organismo nacional alertó sobre tormentas fuertes a localmente severas, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h y acumulados de precipitación de entre 60 y 90 milímetros.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 51 y Avenida Daniel Prados: fuerte choque entre un camión y un tractor
  2. 2. Rosalía fue vista de la mano con la modelo francesa Loli Bahía y crecen los rumores de romance
  3. 3. Por trabajos de Aguas de Santiago se cortará el tránsito en calle Pellegrini desde el lunes
  4. 4. Irán cerró su espacio aéreo en medio de la tensión con Estados Unidos por la represión a las protestas
  5. 5. Visitamos el Campus “Básquet para Todos” y destacaron la gran participación de padres y niños
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT