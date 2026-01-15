Leandro Paredes respaldó la continuidad de Úbeda en Boca y apuntó a un 2026 con Libertadores

El capitán del Xeneize valoró el trabajo del Sifón, destacó la evolución del equipo y celebró la continuidad del proyecto tras la ratificación del DT hasta mediados de 2026.

Hoy 10:29

Leandro Paredes respaldó públicamente la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca y transmitió confianza de cara a la temporada 2026, en la que el club volverá a competir en la Copa Libertadores. “Siempre tuvimos la ilusión de que pueda seguir”, afirmó el capitán tras su regreso a la actividad frente a Millonarios, días después de que el DT fuera ratificado en el cargo hasta mediados del próximo año.

La situación del Sifón fue uno de los temas centrales del verano en Ezeiza. Si bien el equipo mostró una clara evolución bajo su conducción y puertas adentro existía conformidad con su metodología y su trato, la derrota ante Racing generó incertidumbre: la expulsión de Exequiel Zeballos, la falta de reacción desde el banco y un flojo rendimiento colectivo pusieron el proyecto bajo la lupa.

Sin embargo, Juan Román Riquelme decidió sostenerlo y el capitán acompañó ese respaldo. “Porque habíamos terminado el torneo mucho mejor de lo que lo habíamos empezado y encontramos lo que nos había inculcado”, explicó Paredes, quien ya había elogiado a Úbeda tras el Superclásico de noviembre, cuando incluso lo comparó con Lionel Scaloni.

“El seguir con él es importante y que pueda estar es muy bueno para todos”, remarcó el campeón del mundo, destacando la continuidad del proyecto y enviando una señal clara hacia afuera: hay respaldo, convicción y una idea definida. La ratificación de Úbeda aparece así como la base sobre la cual Boca intenta dejar atrás los vaivenes recientes y construir un 2026 con mayor estabilidad y protagonismo internacional.