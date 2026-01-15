El ex Central Córdoba que podría volver y ser refuerzo para la temporada 2026

Ya vistió la camiseta del Ferroviario en 2021 y hoy aparece en el radar para reforzar al equipo.

Central Córdoba podría sumar un refuerzo con pasado en el club para la temporada 2026. Se trata del defensor central Alejandro Maciel, misionero de 28 años, que ya vistió la camiseta del Ferroviario en 2021 y hoy aparece en el radar para reforzar la última línea del equipo.

El zaguero mantiene charlas informales con el entorno del club y su nombre comenzó a circular en las últimas horas como una alternativa concreta para sumar experiencia en la defensa. Su conocimiento del club y del fútbol argentino juegan a favor en una negociación que todavía está en una etapa inicial.

Tras su paso por Central Córdoba, Maciel continuó su carrera en Banfield, Olimpia de Paraguay y Nacional de Paraguay, entre otros equipos, donde sumó rodaje internacional y continuidad en competencias exigentes.

Si bien aún no hay acuerdo cerrado, en el entorno del club ven con buenos ojos la posibilidad de su regreso, pensando en un 2026 con objetivos más altos y con la necesidad de fortalecer la defensa con jugadores que ya conocen el medio.