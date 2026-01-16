Luis Caputo anunciará que Argentina cumplió la meta de superávit fiscal acordada con el FMI

El titular del Ministerio de Economía dará a conocer este viernes el resultado de las cuentas públicas del año pasado. Tiene que conseguir un superávit de 1,6% del PBI para poder pedir un waiver dado que no pudo cerrar los números en dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará hoy que la Argentina cumplió con la meta de superávit fiscal acordada en el programa firmado en 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un punto que resulta clave para pedir un waiver por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas internacionales.

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y de la Secretaría de Hacienda, hasta noviembre la Argentina llevaba acumulado un resultado positivo equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

En diciembre, por cuestiones estacionales vinculadas al pago de aguinaldos, se estima que el Sector Público Nacional (SPN) registre déficit de sus cuentas por el pago de aguinaldos del sector público. Es por ello que se espera que el acumulado anual se encuentre por debajo del 1,7% del PBI. No obstante, un punto a tener en cuenta es que también en ese mes ingresaron unos u$s700 millones de la privatización de la represa del Comahue.

Según indicó el IARAF, “durante los primeros once meses del año, los ingresos totales descendieron un 2,2% real interanual, mientras que el gasto primario creció un leve 0,3% real”.

“De este comportamiento, se tiene que el superávit primario del periodo enero-noviembre 2024 de $19.875.000 millones en pesos constantes de noviembre 2025, se transformó en un superávit de $16.405.000 millones”. “En efecto, la baja real interanual fue del 17,5%, estimó el IARAF.

Por otro lado, señala que “dado que los intereses de deuda pagados cayeron un 22% real interanual en el periodo, el superávit fiscal financiero acumulado de $5.6 billones en el año 2024, se transformó en un superávit fiscal de $5.3 billones este año, siempre considerando la moneda de noviembre de 2025, es decir, la baja real interanual fue del 6%”.

Cómo debería hacer cerrado diciembre

El IARAF hizo una estimación de cómo se debería haber comportado el gasto en diciembre para que los números cierren en línea con el FMI.

Para la elaboración de la proyección, se tiene en cuenta que en diciembre se registran los ingresos extraordinarios por la privatización de las represas del Comahue por u$s685 millones.

“De los números surge que el gasto primario tendría que ser equivalente al 1,6% del PBI durante este mes de diciembre. Es decir, debería bajar de 0,3 puntos porcentuales del PBI respecto al mismo mes del año 2024”, dice el informe.

Por su parte, el gasto primario anual de 2025 debería ser de 14,1% del PBI, lo cual implicaría un descenso de 0,9 puntos del PBI respecto del nivel de 15% del PBI registrado en 2024.

Cuales son las metas del FMI

Aunque las metas en los acuerdos se estiman como porcentajes del PBI, en realidad, quedan establecidas en términos cuantitativos en moneda del país. Visto desde esa perspectiva, el Gobierno habría ya conseguido el objetivo para octubre del año pasado.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aclaró en un reporte que la meta que debía cumplirse para habilitar un desembolso era acumular $9,3 billones de superávit fiscal en septiembre. “Sin embargo, en la revisión del 1° de agosto se eliminó la meta de septiembre, mientras que la de diciembre pasó de ser indicativa a estricta, requiriendo acumular $10,52 billones”.

Como el acumulado hasta noviembre fue de $16,4 billones, el Gobierno tenía un margen de unos $4 billones de déficit posible en el ultimo mes de 2025 para cumplir con las metas.