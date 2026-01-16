Spartak Moscú ofertó por Zeballos, pero Boca fue contundente

El club ruso realizó un ofrecimiento verbal cercano a los 9 millones de dólares por el Changuito.

Spartak Moscú realizó una oferta verbal por Exequiel Zeballos, aunque la propuesta quedó rápidamente descartada por estar muy por debajo de las pretensiones de Boca. El club ruso se contactó con la representación del futbolista y acercó un monto cercano a los 9 millones de dólares, cifra que no convenció ni al entorno del jugador ni a la dirigencia xeneize.

El interés del conjunto europeo surge a partir del marcado resurgimiento de Zeballos en el segundo semestre de 2025, donde volvió a mostrar su mejor versión tras un período irregular. Ese crecimiento despertó la atención de varios equipos del exterior: Flamengo había realizado un primer sondeo y ahora se sumó Spartak Moscú, aunque sin avanzar de manera formal.

La propuesta ni siquiera llegó a las oficinas de La Bombonera, ya que fue frenada previamente por los representantes del extremo. En Boca tienen en claro que no negociarán al Changuito por una cifra menor a los 20 millones de dólares, monto fijado en su cláusula de rescisión, y lo consideran una pieza clave del plantel.

Por el momento, habrá que ver si desde Rusia deciden avanzar con una oferta formal directamente ante el club. Hoy, los números planteados están muy lejos de abrir una negociación, y en La Ribera no evalúan desprenderse de una de sus principales figuras.

En paralelo, Boca trabaja en la renovación del contrato de Zeballos, cuyo vínculo vence en diciembre de 2026. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme prepara una oferta para extenderlo por tres o cuatro años más, con una mejora salarial y una cláusula más elevada, con el objetivo de blindarlo y evitar una salida en el corto plazo.