Milei confirmó que la Argentina integrará el Consejo de Paz creado por Trump

Para evitar conflictos en Gaza. El Presidente le agradeció al líder republicano la invitación a formar parte de los miembros fundadores de la Junta Ejecutiva internacional.

Hoy 10:59

Javier Milei confirmó que la Argentina integrará el Consejo de Paz creado por Donald Trump para evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza.

El Presidente le agradeció al líder republicano la invitación a formar parte de los miembros fundadores de la Junta Ejecutiva internacional. Trump será el presidente del organismo.

Milei compartió la carta que le envió su par estadounidense para integrar la Junta de la Paz, una organización creada por el republicano para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, sostuvo Milei.

“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, publicó Milei en la red social X.

Consejo de Paz: la carta completa de Donald Trump a Javier Milei

Estimado señor Presidente:

Es para mí un gran honor invitarlo, en su carácter de Presidente de la República Argentina, a sumarse a un esfuerzo histórica y verdaderamente trascendental para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, emprender un enfoque audaz y novedoso para resolver los conflictos globales.

El 29 de septiembre de 2025 anuncié el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente adoptada por líderes de todo el mundo, incluidos importantes jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa. En el marco de este plan, el 17 de noviembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó de manera abrumadora la Resolución 2803, dando la bienvenida y respaldando esta visión.

La invitación de Trump

Ahora es el momento de convertir todos estos sueños en realidad. En el corazón del plan se encuentra el Consejo de la Paz, el órgano más impresionante y trascendental jamás conformado, que será establecido como una nueva organización internacional y una administración de gobierno transitoria.

Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una PAZ DURADERA, un honor reservado para quienes están preparados para liderar con el ejemplo e invertir de manera brillante en un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras. En un futuro cercano convocaremos a nuestros valiosos y comprometidos socios, la mayoría de los cuales son líderes mundiales altamente respetados.

En mi carácter de presidente del Consejo, invito formalmente a la República Argentina a incorporarse como Estado miembro fundador y a convertirse en parte de la Carta del Consejo de la Paz, representada por usted. Este Consejo será único en su tipo; nunca ha existido nada igual. Cada Estado miembro podrá designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre. Se adjuntan el Plan Integral y la Carta del Consejo, que ya se encuentran abiertos para su firma y ratificación.

Espero con interés trabajar con usted, a largo plazo, con el objetivo de establecer una PAZ MUNDIAL DURADERA, PROSPERIDAD Y GRANDEZA PARA TODOS.

Con mis mejores deseos,

Atentamente,

DONALD J. TRUMP

Qué es el Consejo de Paz creado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del denominado Consejo de Paz para la Franja de Gaza, un nuevo órgano creado por la Casa Blanca para supervisar la implementación del plan estadounidense para el enclave palestino.

Según un comunicado oficial, Trump también incluyó en el consejo ejecutivo fundador —integrado por siete miembros— a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno y asesor Jared Kushner, al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, al director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y a Roberto Gabriel, asesor cercano al mandatario.

Estados Unidos informó además que este Consejo de Paz será el encargado de supervisar el nuevo Gobierno de Gaza. Cada uno de sus integrantes asumirá carteras específicas vinculadas al fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción del territorio, la atracción de inversiones, la obtención de financiamiento a gran escala y la movilización de capital internacional.

En paralelo, la Casa Blanca anunció el nombramiento del diplomático búlgaro Nickolay Mladenov como alto representante para Gaza. Mladenov fue ministro de Exteriores de Bulgaria y se desempeñó como coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

En materia de seguridad, Jasper Jeffers, comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), el contingente de la ONU que deberá garantizar la seguridad y la desmilitarización de Hamas en Gaza, tal como establece el plan impulsado por Trump.