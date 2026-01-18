Hotel California, 50 años de un viaje eterno

El disco de The Eagles cumple medio siglo y se convirtió en el mapa sonoro de nuestras rutas. Un recorrido por sus acertijos musicales, el misterio de las "colitas" y el ritual de tres generaciones que siguen cantando a través de la ventanilla.

Hoy 04:52

Por Diana Baccaro, en diario Clarín

Hay discos que no son solo música; son el mapa sonoro de una ruta. Suenan en la playlist del auto camino al mar, a la montaña, al campo o a cualquier lado. Es el caso de Hotel California, de The Eagles, que este año celebra medio siglo de vigencia. Un puñado de “canciones perfectas” capaces de cautivar a viajeros de todas las edades rumbo a las vacaciones. ¿Temas ruteros? Sin duda. Pero también hay acertijos musicales que se descifran con los kilómetros.

En la cara A del disco asoma una joya inoxidable: New Kid in Town.

- ¿La escuchamos otra vez? - pide la abuela desde el asiento trasero. No entiende una palabra de lo que canta Glenn Frey en inglés, pero no deja de tararear con la ventanilla baja y el pelo revuelto por el viento. Su melodía, una mezcla de melancolía y pura emoción, captura hasta al más desprevenido.

La nieta, entre mate y mate, le explica que esa canción no solo apuntaló el éxito de la banda estadounidense, sino que también se convirtió en un ícono sobre lo efímero de la fama. Los Eagles lo explicaron así: “Se trata de la naturaleza fugaz del amor y de la fama; sabemos que estamos en nuestro mejor momento, pero también que alguien vendrá y nos reemplazará, tanto en la música como en la vida”. ¿Será tan así?

La letra también contiene referencias a los amigos que llegan cuando uno es popular y desaparecen “cuando llega alguien nuevo”: When somebody new comes along.

Por otro lado, Hotel California, el tema que da nombre al álbum, es una invitación hipnótica: da ganas de ir y pasar una noche ahí. “Welcome to the Hotel California / Such a lovely place / Such a lovely face”. Para muchos, marcó el fin de la inocencia de la banda, el hartazgo de las fiestas y aquel extraño placer por destruir hoteles.

Hechizante y decadente, la obra nos habla de un verano, de un amor que muere y de la cruda realidad en las calles de California. Un conductor que avanza sobre una oscura carretera, el olor a marihuana (¿será ese el significado de las famosas “colitas”?) y unas luces resplandecientes que lo obligan a parar. “On a dark desert highway, cool wind in my hair / Warm smell of colitas, rising up through the air”.

Poco después de este gran éxito, los Eagles se separaron. “Es imposible que nos volvamos a juntar, a menos que el infierno se congele”, anunciaron.

Pero el infierno, a veces, tiene bajas temperaturas: en 1994 regresaron con un disco cuyo título fue, justamente, Hell Freezes Over (El infierno se congela).

Las “águilas” han sabido reinventarse. Se adaptaron a todo, como los pinzones de Darwin, famosos por ser clave en la teoría de la evolución debido a su capacidad de sobrevivir a todas las épocas y terrenos.

Hoy la banda sigue tocando: suena en la cabeza de las nuevas generaciones y en la de esa abuela que ahora se peina con los dedos su cabellera cenicienta detrás de una ventanilla abierta, camino a la Costa.