El Gobierno confirmó que el acuerdo Mercosur-UE se tratará en sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el tratado integrará el temario del Congreso. “Historia pura”, remarcó el funcionario.

Hoy 05:34

El presidente Javier Milei confirmó que acelerará el tratamiento legislativo del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado este sábado en Asunción. El Gobierno no esperará a las sesiones ordinarias de marzo y enviará el proyecto durante las extraordinarias, con la intención de lograr una aprobación exprés.

El anuncio fue ratificado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el acuerdo integrará el temario desde el 2 de febrero, fecha en la que comenzará el período extraordinario que se extenderá hasta el 1° de marzo.

“El acuerdo será parte del temario a tratar en las sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero próximo”, escribió Adorni en sus redes sociales. En otro tramo del posteo el funcionario destacó: “Historia pura: con la presencia del Presidente de la Nación, Argentina suscribió el acuerdo Mercosur–Unión Europea. De esta manera, los argentinos accederán en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas”.

El mensaje de Milei desde Asunción

En su discurso, Milei subrayó que la firma no es un punto de llegada, sino de partida dentro de un plan más amplio de inserción internacional. “En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”, afirmó.

Además, el mandatario expresó su expectativa de que el Parlamento Europeo avance con rapidez: “Esperemos que haga lo propio a la brevedad posible”.

Cómo entra en vigencia el acuerdo

Para que la parte comercial del entendimiento comience a regir, se requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los congresos de los países del Mercosur. Si el Parlamento Europeo lo avala y al menos un Congreso del Mercosur, por ejemplo, el argentino, lo ratifica, entra en vigencia para ese país.