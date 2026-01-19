Reforma laboral y acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno nacional oficializó la convocatoria a extraordinarias para febrero

Las sesiones se realizarán del 2 al 27 de febrero. El temario incluye la reforma laboral, cambios en la ley de glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Hoy 05:42

El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La decisión quedó formalizada mediante un decreto presidencial que delimita el período de funcionamiento del Parlamento fuera del calendario ordinario y fija los asuntos habilitados para su tratamiento durante ese lapso.

La convocatoria fue oficializada a través del Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según establece el decreto, el Congreso podrá sesionar durante casi todo febrero para abordar exclusivamente los asuntos incluidos en el anexo que acompaña la convocatoria. Ese listado concentra cuatro ejes principales: una modificación a la ley de glaciares, una iniciativa de modernización laboral, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la consideración de un acuerdo para la designación de Fernando Iglesias como embajador.

Uno de los puntos centrales del temario es el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa cuenta con expediente iniciado en el Senado, lo que anticipa que su tratamiento podría comenzar en la Cámara alta. Se trata de una norma de fuerte impacto en el debate ambiental y productivo, ya que podría destrabar inversiones para la explotación de cobre.

El segundo proyecto incluido en la convocatoria es la llamada Ley de Modernización Laboral. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo en el plano económico y laboral y se inscribe en la agenda de cambios estructurales que el Gobierno busca debatir en el Congreso.

El temario incorpora además la aprobación legislativa del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento negociado durante más de dos décadas y cuya ratificación requiere el aval de los parlamentos de los países involucrados. El anexo del decreto precisa que el acuerdo será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Para que entre en vigencia la parte comercial del entendimiento se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur. Si está aprobado por el Parlamento Europeo y uno de los congresos del Mercosur -por ejemplo, el argentino- le da aval, ya entra en vigencia para ese país. Eso pretende Milei que ocurra lo más pronto posible. Además, el Congreso deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo, es decir, no podrá modificar el contenido del acuerdo.

Por último, la convocatoria incluye la consideración del acuerdo para designar como embajador a Fernando Adolfo Iglesias.