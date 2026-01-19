El dólar extiende su racha bajista, mientras el BCRA acumula reservas

El tipo de cambio oficial encadenó su cuarta caída consecutiva y el Banco Central sumó reservas, en un escenario marcado por el desarme de posiciones en dólares y una mayor liquidación del agro.

Hoy 11:55

El dólar oficial opera con bajo volumen debido al feriado en EE.UU.. El viernes registró su mayor retroceso semanal en casi dos meses. La dinámica del mercado mantiene la cotización por debajo de la banda cambiaria, aunque más cerca del “techo” que del “piso”, a dos semanas del inicio del nuevo esquema cambiario.

Según explicó Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, “se opera restringido por el feriado de hoy en Estados Unidos; solo se concretan operaciones de entidades financieras contra cuentas propias en dólares en el BCRA, y las que se liquidan a partir de mañana”.

El viernes, el Banco Central volvió a comprar u$s125 millones, sumando su décima rueda consecutiva con saldo neto positivo en el mercado oficial. En lo que va de 2026 ya acumula compras por u$s687 millones, incluso en un contexto de tipo de cambio en descenso.

El principal sostén de la estabilidad cambiaria sigue siendo el apretón monetario. La marcada iliquidez bancaria empujó las tasas de interés a niveles elevados, reforzando el atractivo de los instrumentos en pesos y desalentando la demanda de dólares. Más allá del carry trade, las tasas comenzaron a normalizarse luego de la licitación del miércoles pasado, pese a que no se inyectaron pesos en el mercado.

“Está claro que el objetivo central de la política monetaria sigue siendo la desinflación. El sesgo continúa siendo contractivo y los niveles de iliquidez se sienten con fuerza”, señalaron desde IEB. Agregaron que esto se refleja en las tasas overnight elevadas, en la participación del BCRA–Tesoro en la oferta de dólares y en el alto grado de rollover logrado en la última licitación.

Desde la consultora remarcaron que, con las condiciones actuales, no proyectan una suba significativa del tipo de cambio y que los niveles de incertidumbre permanecen contenidos.