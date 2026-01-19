Wanda Nara y Martín Migueles, juntos de nuevo: la foto que lo prueba

La empresaria y conductora publicó imágenes de su fin de semana familiar que reflejan su reconciliación.

Hoy 12:51

En los últimos días, Wanda Nara y Martín Migueles quedaron en el centro de la escena luego de confirmar su separación. Sin embargo, la conductora sorprendió en sus redes sociales al compartir un nuevo posteo con el empresario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para cerrar el domingo, Wanda publicó una historia donde se veía la espalda de él mientras hacía un asado.

Posteos

Como si eso fuera poco, además la blonda publicó fotos de unos budines que cocinó, y Migueles la reposteó en su perfil. “Wan Cook”, escribió. También, agregó corazones a su foto con la parrilla.

Además, el hijo mayor de la conductora, Valentino López, dejó un comentario en el posteo del empresario, demostrando su aprobación a la pareja.

Vale recordar que, luego de que trascendiera la noticia de su separación, los dos fueron vistos a los besos en la pileta del edificio de Wanda.