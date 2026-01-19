El agente de Chimy Ávila habló de su futuro y dejó abierta la chance de Boca

Carlos Bilicich, representante del delantero, confirmó que se cayó su pase al Getafe, aseguró que seguirá en Betis y admitió que un llamado de Juan Román Riquelme podría cambiar el escenario.

Hoy 13:04

El futuro de Chimy Ávila volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de su representante, Carlos Bilicich, quien confirmó que el delantero continuará por ahora en Real Betis, tras frustrarse su llegada a Getafe, pero no descartó una eventual chance de Boca.

“Un llamado de Juan Román Riquelme podría despertarle las ganas de jugar en Boca”, aseguró Bilicich en diálogo con TyC Sports, al tiempo que destacó el sentido de pertenencia del atacante con el club de la Ribera. “Hizo Inferiores en Boca, conoce el mundo Boca y eso es un plus. No le pesaría y aportaría muchísimo al estilo de juego que tienen hoy”, agregó.

Más allá de ese guiño, el agente fue cauto y explicó que no es el momento ideal para una transferencia. “Tiene contrato con Betis y yo no le aconsejaría cambiar ahora. Está recuperando su nivel, se siente cómodo, la gente lo quiere y saben lo que puede dar. Quizás en junio sí”, remarcó Bilicich, quien subrayó que el vínculo del jugador vence a mediados de 2027.

En ese contexto, confirmó que esta semana se reunirá con Ávila para conocer sus intenciones y reveló que Racing y Rosario Central también mostraron interés. “Hoy está abierta la posibilidad de volver a Argentina, pero Chimy está muy cómodo en Betis”, sostuvo.

Bilicich aclaró además que “hasta el cierre del libro de pases todo puede pasar”, aunque remarcó que si el delantero deja el club español será “de la mejor manera”. Tras un período de marginación, Ávila recuperó protagonismo, marcó un doblete ante Elche por Copa del Rey y fue titular el último fin de semana frente a Villarreal.

Por último, el representante se refirió a la posibilidad de que el atacante coincida en Rosario Central con su hermano Gastón, y evitó confirmar si Leandro Paredes lo llamó para tentarlo con Boca. “Sé que hay amistad, pero no pude charlar con él. Chimy conoce el mundo Boca y sabe lo que es estar ahí, eso es bueno para el club”, concluyó.