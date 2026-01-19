Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Fecha 1 del Torneo Apertura 2026: días, horarios y TV de todos los partidos

Tras más de un mes de espera luego del Clausura 2025, vuelve el fútbol argentino. El Torneo Apertura 2026 arranca con 15 partidos entre jueves y domingo, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.

Hoy 13:12

La espera terminó y Central Córdoba ya tiene marcado en rojo su estreno en el Torneo Apertura 2026. El equipo santiagueño debutará este jueves 22 de enero desde las 22.15, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza por la Zona A, en un partido que será televisado en vivo por ESPN Premium.

El Ferroviario será uno de los encargados de levantar el telón del nuevo certamen, en una jornada inaugural que marcará el regreso del fútbol argentino tras el cierre del Clausura 2025, que consagró campeón a Estudiantes. En el barrio Oeste hay expectativa por el inicio de la competencia y por ver en acción al equipo en condición de local.

Jueves 22 de enero

  • 17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Interzonal | TNT Sports
  • 20.00 | Unión vs. Platense – Zona A | ESPN Premium
  • 20.00 | Banfield vs. Huracán – Zona B | TNT Sports
  • 22.15 | Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (M) – Zona A | ESPN Premium
  • 22.15 | Instituto vs. Vélez – Zona A | TNT Sports

Viernes 23 de enero

  • 19.00 | San Lorenzo vs. Lanús – Zona A | TNT Sports
  • 20.00 | Independiente vs. Estudiantes – Zona A | ESPN Premium
  • 22.15 | Talleres vs. Newell’s – Zona A | ESPN Premium
  • 22.15 | Independiente Rivadavia (M) vs. Atlético Tucumán – Zona B | TNT Sports

Sábado 24 de enero

  • 17.00 | Barracas Central vs. River – Zona B | ESPN Premium
  • 19.30 | Gimnasia vs. Racing – Zona B | TNT Sports
  • 22.00 | Rosario Central vs. Belgrano – Zona B | ESPN Premium

Domingo 25 de enero

  • 18.30 | Boca vs. Deportivo Riestra – Zona A | TNT Sports
  • 21.00 | Tigre vs. Estudiantes (Río IV) – Zona B | TNT Sports
  • 21.00 | Argentinos vs. Sarmiento – Zona B | ESPN Premium

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  4. 4. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT