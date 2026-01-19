Fecha 1 del Torneo Apertura 2026: días, horarios y TV de todos los partidos

Tras más de un mes de espera luego del Clausura 2025, vuelve el fútbol argentino. El Torneo Apertura 2026 arranca con 15 partidos entre jueves y domingo, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.
La espera terminó y Central Córdoba ya tiene marcado en rojo su estreno en el Torneo Apertura 2026. El equipo santiagueño debutará este jueves 22 de enero desde las 22.15, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza por la Zona A, en un partido que será televisado en vivo por ESPN Premium.
El Ferroviario será uno de los encargados de levantar el telón del nuevo certamen, en una jornada inaugural que marcará el regreso del fútbol argentino tras el cierre del Clausura 2025, que consagró campeón a Estudiantes. En el barrio Oeste hay expectativa por el inicio de la competencia y por ver en acción al equipo en condición de local.
Jueves 22 de enero
- 17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Interzonal | TNT Sports
- 20.00 | Unión vs. Platense – Zona A | ESPN Premium
- 20.00 | Banfield vs. Huracán – Zona B | TNT Sports
- 22.15 | Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (M) – Zona A | ESPN Premium
- 22.15 | Instituto vs. Vélez – Zona A | TNT Sports
Viernes 23 de enero
- 19.00 | San Lorenzo vs. Lanús – Zona A | TNT Sports
- 20.00 | Independiente vs. Estudiantes – Zona A | ESPN Premium
- 22.15 | Talleres vs. Newell’s – Zona A | ESPN Premium
- 22.15 | Independiente Rivadavia (M) vs. Atlético Tucumán – Zona B | TNT Sports
Sábado 24 de enero
- 17.00 | Barracas Central vs. River – Zona B | ESPN Premium
- 19.30 | Gimnasia vs. Racing – Zona B | TNT Sports
- 22.00 | Rosario Central vs. Belgrano – Zona B | ESPN Premium
Domingo 25 de enero
- 18.30 | Boca vs. Deportivo Riestra – Zona A | TNT Sports
- 21.00 | Tigre vs. Estudiantes (Río IV) – Zona B | TNT Sports
- 21.00 | Argentinos vs. Sarmiento – Zona B | ESPN Premium