Merentiel se desgarró y está descartado para el debut de Boca ante Deportivo Riestra

El uruguayo sufrió una lesión y no estará disponible para el estreno del Xeneize en el Torneo Apertura.

Hoy 15:23

La salida prematura de Miguel Merentiel encendió todas las alarmas en Boca. Apenas pasados los diez minutos del amistoso frente a Olimpia, el delantero pidió el cambio por una molestia y dejó una imagen preocupante. Con el correr de las horas, la situación se confirmó: los estudios médicos arrojaron un desgarro en el gemelo, por lo que La Bestia quedó descartada para el debut ante Deportivo Riestra.

La escena fue clara y elocuente. Merentiel miró al banco, hizo el gesto y solicitó la sustitución. Lucas Janson ingresó de inmediato, mientras el uruguayo se sentaba entre los suplentes con hielo en la zona afectada, una señal que aumentó la preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Aunque el parte médico oficial se conocerá en las próximas horas, en el club ya trabajan con la certeza de que no llegará al estreno del domingo en La Bombonera. Incluso, no se descarta que se pierda varios partidos más ante Estudiantes, Newell’s, Vélez y Platense, aunque todo dependerá de su evolución.

“Lógico que preocupa y nos ocupa. Tenía una pequeña molestia de un golpe y en esa zona sintió el dolor. Esperemos que no sea nada grave”, explicó Úbeda tras el encuentro, reconociendo la dificultad que atraviesa Boca en una posición sensible como la del centrodelantero.

Janson, la opción que gana fuerza

Con Merentiel descartado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) todavía entre algodones, el panorama ofensivo es complicado. En ese contexto, Lucas Janson aparece como la alternativa improvisada para jugar de 9 en el debut.

El ex Vélez ingresó a los 15 minutos del primer tiempo y dejó buenas sensaciones: tuvo dos cabezazos claros, uno contenido por el arquero y otro que dio en el travesaño. Además, significó su regreso a las canchas tras casi cuatro meses, una señal alentadora en medio de un arranque de torneo que ya le presenta dolores de cabeza a Boca.