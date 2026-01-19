Ingresar
Ale Maciel volvió a Central Córdoba y Segovia está a un paso de ser refuerzo

El defensor vuelve a Santiago para afrontar su segundo ciclo en la entidad Ferroviaria.

Hoy 17:16
Alejandro Maciel

Alejandro Maciel ya está en Santiago del Estero y volvió a ponerse la camiseta de Central Córdoba. El defensor misionero de 28 años, nacido en Eldorado, arribó a la provincia para iniciar su segundo ciclo en el club, proveniente de Nacional de Paraguay, institución desde la cual llega a préstamo con opción de compra, con contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Formado en Talleres de Córdoba, Maciel cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y sudamericano. Defendió las camisetas de Santamarina de Tandil, Villa Dálmine, Banfield, Olimpia y Nacional.

En paralelo, Alexis Segovia está al caer y podría convertirse en nuevo refuerzo en las próximas horas. Restan detalles finales para que el mediocampista vuelva a Central Córdoba, en una operación que sería a préstamo por un año, con opción de compra por el 50% del pase.

Si no surgen contratiempos, mañana podría cerrarse todo y Segovia sumarse oficialmente al plantel, lo que representaría una incorporación clave para reforzar la mitad de la cancha. De esta manera, Central Córdoba continúa activo en el mercado y sigue potenciando su plantel con caras conocidas y apuestas de peso.

