Wanda Nara publicó fotos con Mauro Icardi, se sumó a un desafío viral y estallaron las redes

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras sumarse a un desafío viral que propone compartir imágenes del año 2016. Sin embargo, lo que parecía un simple viaje al pasado terminó generando polémica y todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Hoy 17:21

La conductora de MasterChef Celebrity publicó en sus Stories un collage de pequeñas fotos instantáneas, entre las que incluyó recuerdos junto a Mauro Icardi. El detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores fue que en dos de las ocho postales decidió tapar el rostro del futbolista, lo que desató una catarata de comentarios y teorías.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes corresponden a una etapa muy particular de su vida: el período del embarazo y el nacimiento de la hija menor que tuvo junto al delantero. A eso se sumó otro gesto que llamó la atención: Wanda también compartió varias fotos junto a sus hijos, remarcando en todas ellas que estaba sola.

La actitud de la empresaria y mediática fue tema de debate en La Mañana con Moria, donde analizaron el trasfondo de sus publicaciones. En el programa, además, se ocuparon de difuminar los rostros de los menores por cuestiones legales.

Hacia el final del segmento, la periodista Nazarena Di Serio lanzó la pregunta que sintetizó el debate: “¿Con esta actitud Wanda Nara quiere instalar la imagen de ‘mamá luchona’?”. Una vez más, una simple publicación alcanzó para que Wanda encendiera las redes y volviera a quedar en boca de todos.