Por las amenazas de Trump, Wall Street se desploma y sube el precio del oro y la plata

Los posibles aranceles de Donald Trump a Europa reavivan el temor a una guerra comercial. Además, la posición sobre Groenlandia suman tensión y golpea fuerte a Wall Street y otros mercados.

Hoy 12:15

Wall Street cae con fuerza este martes 20 de enero, luego del feriado del lunes por Martín Luther King, en el que los mercados reflejan una creciente aversión al riesgo ante las declaraciones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles sobre Europa y el conflicto con Groenlandia. Las declaraciones de los principales funcionarios europeos sobre Donald Trump y viceversa, sigue golpeando a los mercados y aumentando la tensión. Así, Wall Street opera con fuertes caídas, lideradas por el Nasdaq, que retrocede 1,6% y se ubica en 23.096,42 puntos. Le sigue el S&P 500, que cae 1,4% hasta los 6.841,97 puntos, mientras que el Dow Jones muestra una baja más moderada del 1,2% y se posiciona en 48.723,52 puntos.

El mandatario estadounidense advirtió que impondrá aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, que escalarán hasta el 25% desde el 1 de junio, sobre importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia. A esto se sumó la amenaza de aplicar tarifas del 200% a los vinos y al champán franceses si el presidente Emmanuel Macron se niega a integrar la denominada “Junta de la Paz” impulsada por Washington para Gaza.

La reacción de la Unión Europea fue inmediata. Bruselas rechazó cualquier forma de intimidación y, si bien priorizó el diálogo y la vía diplomática, dejó en claro que todas las opciones permanecen sobre la mesa. Entre ellas, se evalúa activar el Instrumento Anticoerción, que habilitaría restricciones comerciales y bloqueos al acceso al mercado único, además de reactivar un paquete de represalias por 93.000 millones de euros diseñado en anteriores disputas con Estados Unidos.

Desde el sector financiero, el clima es de creciente desconfianza. “Confusión e imprevisibilidad son los términos que mejor describen el momento actual del mercado”, señalaron desde Bankinter, donde advierten que se reactivó el llamado “Sell America Trade” tras las últimas acciones de Trump. En la misma línea, analistas de Link Securities remarcaron que lo más preocupante es la señal de que la Administración estadounidense no respeta los acuerdos comerciales vigentes, incluidos los firmados el año pasado con el Reino Unido y la Eurozona.

A este escenario se suma la incertidumbre institucional en Estados Unidos. El mercado sigue de cerca una inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la legalidad del uso de una ley de emergencia para imponer aranceles generalizados, fallo que podría generar alta volatilidad. Además, este miércoles se celebrará la audiencia por el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ordenado por Trump, en un contexto de fuerte tensión entre la Casa Blanca y el banco central.

El oro renueva máximos y el petróleo avanza

La creciente aversión al riesgo se refleja con nitidez en el resto de los mercados. El oro, tradicional activo de refugio en contextos de alta incertidumbre, renovó máximos históricos al superar por primera vez la barrera de los u$s4.700 por onza, con una suba superior al 3% en la jornada. En la misma línea, la plata también marcó un nuevo récord, con avances cercanos al 7%, hasta ubicarse en torno a los u$s94,72 por onza.

En el mercado energético, los precios del crudo operan al alza: el WTI sube 1,3% y cotiza en u$s60,15 por barril, mientras que el Brent avanza 1,4% hasta los u$s64,85, acompañando el clima de mayor tensión en los mercados globales.

Japón con fuertes subas en los bonos

En Japón, el rendimiento del bono soberano a 40 años superó este martes el 4% por primera vez desde su lanzamiento en 2007, tras el anuncio de elecciones anticipadas para el 8 de febrero por parte de la primera ministra Sanae Takaichi. El rendimiento de ese tramo largo saltó 0,275 puntos porcentuales hasta el 4,215%, mientras que el bono a 30 años trepó al 3,88%, en un contexto de creciente preocupación por la delicada situación fiscal japonesa y los ambiciosos planes de gasto del Gobierno.