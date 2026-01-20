Martín Villagrán valoró el trabajo colectivo tras el triunfo ante San Martín

Tras un nuevo paso firme del Negro de La Banda, el entrenador se mostró conforme con el rendimiento del equipo y, en primer lugar, puso el foco en el esfuerzo colectivo.

Hoy 13:32

Luego de la victoria frente a San Martín de Corrientes, que significó el tercer resultado positivo consecutivo para Olímpico, Martín Villagrán destacó la fortaleza del grupo, la confianza en el proceso y la importancia de sostener el juego en conjunto de cara a la exigente gira que se viene.

“Estamos muy contentos con la victoria del último partido, quiero felicitar a todo el equipo por seguir creyendo en el trabajo”, expresó el entrenador, subrayando además la capacidad del plantel para reponerse en momentos adversos.

En ese sentido, el DT remarcó que el presente es consecuencia directa de la perseverancia. “Nos levantamos de situaciones difíciles y ahora tenemos que continuar por este camino”, afirmó, aunque rápidamente advirtió que el desafío no se detiene. Por eso, ya proyectó lo que viene en el calendario: “Tenemos la mira puesta en los próximos juegos en la ruta ante Racing y Argentino”.

Asimismo, Villagrán hizo hincapié en uno de los pilares de su propuesta: el juego solidario y la rotación de protagonismos. “Pregonamos el juego en conjunto y las oportunidades de todos desde el primer día”, señaló. En esa línea, dejó un mensaje claro para sus dirigidos respecto al reparto de responsabilidades ofensivas: “Hoy está uno, mañana está otro; si bien todos quieren anotar, que no se preocupen porque todos van a tener participación”.

Finalmente, el entrenador cerró destacando que esa filosofía no es casual, sino una continuidad de lo que el equipo viene mostrando. “Es lo que venimos haciendo en estos partidos”, concluyó, reafirmando la identidad colectiva que explica el buen momento de Olímpico.