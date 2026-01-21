Ingresar
El Parlamento europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió a la Justicia

La decisión fue adoptada por 334 votos a favor y 324 en contra. El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar el convenio recientemente firmado en Paraguay.

Hoy 09:24
Parlamento europeo.

El Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio firmado por la UE con el Mercosur, tras una votación celebrada en Estrasburgo.

La decisión, adoptada por 334 votos a favor y 324 en contra, significa que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27.

“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. El ejecutivo europeo puede, no obstante, aplicar el acuerdo de forma provisional.

TEMAS Mercosur Unión Europea

