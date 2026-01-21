Santiago del Estero conquistó a un turista estadounidense: paseo por la ciudad, camiseta de Central Córdoba y asado

VIDEO | Alan Paredes vive en Tucumán y en su visita a Santiago del Estero recorrió la Plaza Libertad, eligió los colores del Ferroviario y disfrutó de una típica parrillada santiagueña. ¿Qué más le recomendarías?

Alan Paredes, un estadounidense que vive en Tucumán, llegó a Santiago del Estero para recorrer la Madre de Ciudades y no pasó desapercibido. En pocas horas, recorrió puntos emblemáticos, se mezcló con la cultura local y se llevó recuerdos bien santiagueños.

En su primera noche en la provincia, el joven visitó la histórica Plaza Libertad, caminó por los comercios del centro y comenzó a empaparse del ritmo cotidiano de la ciudad. “Esta es mi primera noche en Santiago del Estero. No conozco a nadie aquí”, contó en el video que compartió en redes sociales.

La experiencia tuvo también su costado gastronómico. Siguiendo la recomendación de una persona, Alan decidió cerrar el día en una conocida parrillada céntrica, donde probó un asado bien argentino, uno de los sabores que más lo sorprendió y terminó de conquistarlo.

El momento más futbolero llegó cuando decidió llevarse una camiseta como recuerdo. “Creo que necesito una camiseta de Santiago del Estero. Me dijeron que este es el mejor equipo de aquí, así que estos son mis colores ahora”, expresó, mientras mostraba con orgullo la camiseta de Central Córdoba.

Entre paseos, fútbol y tradición, Alan vivió una primera noche intensa en la provincia y dejó una pregunta abierta entre los santiagueños: ¿qué lugar de Santiago del Estero le recomendarías conocer?