¡Atención conductores!: la Ruta Nacional Nº 89 sufrió hundimientos en el tramo Yuchán–Quimilí

Vialidad Nacional solicitó este martes a los conductores transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 89, en el tramo comprendido entre Yuchán y Quimilí, debido a hundimientos registrados sobre la calzada.

Según se informó oficialmente, los daños se produjeron como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, lo que generó un deterioro en distintos sectores de la traza.

En el lugar trabaja personal del 16° Distrito Santiago del Estero de Vialidad Nacional, que realiza tareas de supervisión y evaluación no solo en ese tramo, sino también en toda la red vial nacional de la provincia.

Desde el organismo recomendaron reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar las medidas de seguridad, especialmente en horarios nocturnos o con calzada húmeda.