Tras el freno del Parlamento Europeo, qué va a pasar con el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE

Qué puede hacer la Comisión Europea para no paralizar el pacto. Cómo los Congresos de los países del bloque sudamericano pueden destrabar el fallo hasta la resolución final de la justicia.

Hoy 16:52

Tras el freno aplicado por el Parlamento Europeo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el tratado entró en un impasse, pero aún así podrá regir en forma provisional si al menos un país miembro del bloque sudamericano lo ratifica.

Este jueves, los líderes europeos debatirán el tema durante una cumbre extraordinaria en Bruselas convocada para tratar la crisis de Groenlandia tras la insistente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para anexarse la isla ártica que pertenece a Dinamarca.

Así, las reticencias de la Eurocámara complican la aplicación del pacto, firmado el sábado pasado en Asunción tras 25 años de negociaciones, pero no lo detienen del todo.

En una decisión ajustada que se saldó por 10 votos de diferencia, el Parlamento de Estrasburgo remitió el acuerdo a la justicia para que se pronuncie sobre su legalidad. El Tribunal de Justicia de la UE puede demorar un fallo entre 18 y 24 meses.

¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo?

El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional.

El único requisito para su implementación es que alguno de los países del Mercosur lo ratifique, lo que todavía no ocurrió. En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo podría empezar a regir entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.

Sin embargo, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo del Parlamento Europeo. Para ello habrá que esperar al menos hasta mañana en la cumbre extraordinaria de Bruselas.

La reunión contará con la presencia de los Jefes de Estado y de Gobierno, que están hoy más enfocados en la crisis de Groenlandia que en el tratado con el Mercosur, pero que igualmente se tomarán un tiempo para discutir el tema, según fuentes europeas.