Ni River ni Boca: Maher Carrizo no viaja con Vélez y está a un paso del fútbol danés

El delantero santiagueño quedó fuera de la lista para el debut ante Instituto y su futuro inmediato estaría en Midtjylland, de Dinamarca.

Hoy 16:05

El futuro de Maher Carrizo parece alejarse definitivamente del fútbol argentino. Tras el interés concreto de River y el sondeo de Boca, el delantero no formará parte de la delegación de Vélez que viajará a Alta Córdoba para enfrentar a Instituto, y todo indica que su próximo destino será Midtjylland, de Dinamarca.

La dirigencia del Fortín le comunicó la decisión a Guillermo Barros Schelotto, con el objetivo de evitar cualquier riesgo físico que pueda poner en peligro una operación que se encuentra muy avanzada. Por ese motivo, Carrizo no estará disponible para el estreno en la primera fecha del campeonato ante la Gloria.

Tanto el jugador como el club dieron el visto bueno para avanzar con la propuesta del equipo de Herning, que habría acercado una oferta cercana a los 11 millones de dólares por el extremo, una de las piezas más importantes de Vélez en la última temporada y también habitual integrante de la Selección Argentina Sub-20.

En el plano deportivo, Midtjylland atraviesa un gran presente: se ubica en la segunda posición de la liga danesa y también pelea arriba en la Europa League, con una campaña internacional destacada que incluye cinco victorias y apenas una derrota. Si no surgen imprevistos, Maher Carrizo dará en las próximas horas el salto al fútbol europeo.