Pity Martínez, a un paso de Tigre en medio de un momento personal difícil

El ex River tiene todo acordado para convertirse en refuerzo del Matador y relanzar su carrera tras un período marcado por lesiones.

Hoy 16:23

Los cuatro héroes de Madrid que dejaron River en diciembre pasado ya definieron su futuro. Luego de las salidas de Enzo Pérez (Argentinos), Ignacio Fernández (Gimnasia) y Milton Casco (Atlético Nacional), el que está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Tigre es Gonzalo “Pity” Martínez.

A horas del inicio del Torneo Apertura, el volante de 32 años tiene todo encaminado para mudarse a Victoria con el pase en su poder. La negociación se estiró más de lo esperado por diferencias económicas iniciales, por las condiciones contractuales y también por el difícil momento personal que atraviesa el futbolista tras el fallecimiento de su padre, Luis.

De no mediar imprevistos, Martínez se sumará al Matador a préstamo por un año, con opción de extenderlo por seis meses más. El contrato incluirá la ya conocida cláusula por productividad, por la cual parte de su salario estará ligado al rendimiento y a los objetivos deportivos que cumpla.

Luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no sería tenido en cuenta para la temporada 2026, Huracán apareció como una posibilidad, aunque nunca hubo un interés formal más allá del deseo de los hinchas y del vínculo personal del jugador con el club. Quien sí avanzó decididamente fue Tigre, con Diego Dabove a la cabeza, y las partes llegaron rápidamente a un acuerdo.

Para el Pity, Tigre representa una chance de renacer futbolístico. Tras sus pasos por Atlanta United y Al Nassr, regresó a River en 2023, pero las lesiones marcaron su etapa. En su primer semestre jugó ocho partidos, ninguno como titular, y a comienzos de 2024 sufrió una rotura de ligamentos en pretemporada que lo marginó más de seis meses. Luego apenas pudo sumar diez encuentros, y en la última temporada acumuló solo 13 partidos. En Victoria buscará continuidad, confianza y volver a disfrutar del fútbol.