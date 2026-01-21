Central Córdoba presentó su nueva camiseta para la temporada 2026

La casaca titular respeta los colores históricos y refuerza el vínculo con la identidad del club.

21/01/2026

Central Córdoba presentó oficialmente su nueva camiseta, que acompañará al equipo a lo largo de la temporada y mantiene la identidad histórica del club, sumando además opciones alternativas pensadas para distintas competencias.

El modelo principal es el tradicional blanco y negro con bastones verticales, un diseño que representa la esencia del Ferroviario y que continúa siendo el emblema más representativo de la institución. La casaca titular respeta los colores históricos y refuerza el vínculo con la identidad del club.

Además, la nueva indumentaria cuenta con tres camisetas alternativas. Una de ellas es de color bordó, una variante que responde a la historia del club. A su vez, se presentaron dos opciones monocromáticas: una totalmente blanca y otra completamente negra, pensadas tanto para uso deportivo como institucional.

Con estos cuatro diseños, Central Córdoba amplía su abanico de opciones de indumentaria, combinando tradición, sobriedad y modernidad, y ofreciendo alternativas que podrán ser utilizadas según las exigencias de cada partido y competencia.