En vivo: Instituto se mide ante Vélez en Córdoba en el arranque del Torneo Apertura

La Gloria y el Fortín debutan este jueves desde las 22:15 en el Monumental Presidente Perón, en un cruce clave para arrancar con el pie derecho.

Hoy 22:30

Instituto y Vélez se enfrentarán este jueves a las 22:15, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos no tendrán competencia internacional en esta temporada, por lo que apuntan todos los cañones al campeonato local y a la Copa Argentina, con la ilusión de pelear bien arriba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

