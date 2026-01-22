Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 ENE 2026 | 24º
X
WhatsApp

Continúa la asistencia a pacientes mediante el sistema de consultorios en línea

El Hospital Zonal de Monte Quemado realizó consultorio en línea por (WEBEX) con el Centro Provincial de Abordaje Integral de Salud Mental.

Hoy 09:02

El Hospital Zonal de Monte Quemado realizó consultorio en línea por (WEBEX) con el Centro Provincial de Abordaje Integral de Salud Mental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la nutricionista Adriana Campos se realizó el control y seguimiento de una paciente residente en la ciudad de Monte Quemado, distante a 330 km de la Ciudad de Santiago del Estero.

Con esta modalidad, el hospital permite establecer y resolver consultas con distintas especialidades en los principales centros de referencia de la provincia para niños y adultos.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En el nosocomio se desarrolla consultorios en línea virtual, con una herramienta de telemedicina a través de (webex) servicio que dispone la provincia de Santiago del Estero y que permite una conexión del paciente con el profesional de salud.

La modalidad permite el seguimiento y monitoreo del paciente, prescripción de tratamientos, accesibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin tener que viajar a un consultorio médico físico.

El sistema de consultorios en línea o Telesalud permite que la salud pueda llegar a cada rincón de la provincia, a más de 80 centros de salud del interior que realizan las consultas con los principales especialistas en cada hospital de referencia.

TEMAS Monte Quemado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. “Si me apuntaban, todo hubiese sido distinto”: habló el comerciante al que motochorros intentaron asaltar
  3. 3. Gripe H3N2: “No es COVID, pero puede tener complicaciones graves”, advirtió la Dra. Florencia Coronel
  4. 4. El tiempo para este jueves 22 de enero en Santiago del Estero: anuncian 34º de máxima y cielo parcialmente nublado
  5. 5. Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT