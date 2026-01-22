Se realizará en Plaza Libertad un recital por el Día Nacional de la Persona Música

El recital abierto será este viernes 23 de enero a las 20.30 horas en la Retreta de plaza Libertad.

Hoy 20:17

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona Música, se realizará este viernes 23 de enero a las 20.30 horas en la Retreta de plaza Libertad, un recital abierto a la comunidad con la participación de destacados músicos locales. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, la organización de AMUISE (Asociación de Músicos Independientes de Sgo del Estero) y el auspicio de FAMI (Federación Argentina de Músicos Independientes).

En un recorrido por distintos géneros musicales y un variado repertorio, el evento tendrá la participación de Pablo Mema Jr., Nataly Monte, David Luna, Clara Costa y Zatira. De este modo, los asistentes podrán disfrutar de la riqueza y pluralidad de la escena musical local.

A partir de estas iniciativas, la Municipalidad de la Capital sostiene su línea de gestión en pos de garantizar a la comunidad el acceso igualitario a las expresiones culturales, conservando las manifestaciones autóctonas y estimulando la innovación y la búsqueda de nuevas formas artísticas.

Es oportuno recordar que el Día Nacional de la Persona Música es un homenaje al aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, icónico músico de Argentina. Su legado, en el presente, es sinónimo de expresión, identidad y memoria colectiva.