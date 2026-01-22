La municipalidad informó el avance de la reconstrucción del pavimento de calle Pellegrini

Dicha obra tiene como objetivo optimizar la circulación vehicular en el tramo comprendido entre calle Absalón Rojas y avenida Belgrano.

Hoy 20:19

El área de Obras Públicas de la Capital realiza la reconstrucción del pavimento de la calle Pellegrini, entre Absalón Rojas y Belgrano, en el marco de las acciones que buscan optimizar la circulación vehicular.

Las tareas incluyen la restauración del nivel de la calzada, el bacheo y colocación de nuevas losas de hormigón en un radio de aproximadamente 150 metros cuadrados.

Cabe mencionar que habrá cortes parciales en la zona durante el tiempo que duren las tareas y el sellado del material, por lo que se recomienda a los conductores, circular con precaución y respetar las indicaciones.