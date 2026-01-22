Ingresar
La municipalidad informó el avance de la reconstrucción del pavimento de calle Pellegrini

Dicha obra tiene como objetivo optimizar la circulación vehicular en el tramo comprendido entre calle Absalón Rojas y avenida Belgrano.

Hoy 20:19

El área de Obras Públicas de la Capital realiza la reconstrucción del pavimento de la calle Pellegrini, entre Absalón Rojas y Belgrano, en el marco de las acciones que buscan optimizar la circulación vehicular.

Las tareas incluyen la restauración del nivel de la calzada, el bacheo y colocación de nuevas losas de hormigón en un radio de aproximadamente 150 metros cuadrados.

Cabe mencionar que habrá cortes parciales en la zona durante el tiempo que duren las tareas y el sellado del material, por lo que se recomienda a los conductores, circular con precaución y respetar las indicaciones.

