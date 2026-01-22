Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 ENE 2026 | 26º
X
Somos Deporte

En fotos, así se vivió la previa de Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026, el hincha ferroviario comenzó a copar las inmediaciones del estadio para acompañar al equipo en un estreno que genera ilusión y expectativa.

Hoy 22:33
Hinchas de Central

A pocas horas del cruce entre Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza, el clima de partido ya se vive en Santiago del Estero. Desde temprano, los hinchas ferroviarios se acercaron a las instalaciones del Estadio Único Madre de Ciudades para empezar a palpitar el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, que marcará el debut oficial del equipo ante su gente.

Con camisetas, banderas y mucha ilusión, el público azulgrana le dio color a la previa de un partido especial. No solo se trata del inicio de un nuevo campeonato, sino también del estreno de Lucas Pusineri como director técnico, en un contexto de renovación del plantel y expectativas renovadas tras un mercado de pases movido.

Central Córdoba buscará hacerse fuerte de local, con el respaldo de su gente, en un partido que ya empezó a jugarse en las tribunas mucho antes del pitazo inicial y que genera una enorme expectativa en todo el pueblo ferroviario.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Tras una cinematográfica persecución, la policía detiene a cuatro personas y secuestra más de ocho kilos de cocaína
  3. 3. “Si me apuntaban, todo hubiese sido distinto”: habló el comerciante al que motochorros intentaron asaltar
  4. 4. En vivo: Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades
  5. 5. Durante un control, atrapan a un peligroso narco con cocaína en su poder
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT