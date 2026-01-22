En fotos, así se vivió la previa de Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026, el hincha ferroviario comenzó a copar las inmediaciones del estadio para acompañar al equipo en un estreno que genera ilusión y expectativa.

A pocas horas del cruce entre Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza, el clima de partido ya se vive en Santiago del Estero. Desde temprano, los hinchas ferroviarios se acercaron a las instalaciones del Estadio Único Madre de Ciudades para empezar a palpitar el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, que marcará el debut oficial del equipo ante su gente.

Con camisetas, banderas y mucha ilusión, el público azulgrana le dio color a la previa de un partido especial. No solo se trata del inicio de un nuevo campeonato, sino también del estreno de Lucas Pusineri como director técnico, en un contexto de renovación del plantel y expectativas renovadas tras un mercado de pases movido.

Central Córdoba buscará hacerse fuerte de local, con el respaldo de su gente, en un partido que ya empezó a jugarse en las tribunas mucho antes del pitazo inicial y que genera una enorme expectativa en todo el pueblo ferroviario.