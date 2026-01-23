“Es oficial: van a ser tías”: Juli Puente anunció que espera su primer hijo

La creadora de contenido confirmó su embarazo a través de una emotiva sesión de fotos junto a su esposo. El bebé nacerá en julio y la noticia fue celebrada por miles de seguidores en redes sociales.

Hoy 08:21

A casi dos años de su casamiento con Facundo Miguelena, Juli Puente atraviesa uno de los momentos más felices y significativos de su vida personal. La influencer y comunicadora anunció que está embarazada y que junto a su marido se convertirán en padres por primera vez. La noticia, que generó una inmediata ola de cariño y mensajes de apoyo en redes sociales, marca un antes y un después en la historia de la pareja y abre una nueva etapa llena de expectativas, proyectos y emociones.

El anuncio llegó a través de una publicación en Instagram, luego de varias historias misteriosas que despertaron la curiosidad de sus seguidoras. En las imágenes se los puede ver a Juli y Facundo posando en la playa, con ecografía en mano y la pancita ya visible. El posteo estuvo acompañado por un mensaje cargado de emoción y cercanía, fiel al estilo que la caracteriza. "Es oficial: VAN A SER TÍAS!!!!", escribió en un inicio, apelando directamente a su comunidad virtual, con la que mantiene un vínculo cotidiano y muy cercano.

En el mismo texto, Juli profundizó sobre el momento íntimo que venía atravesando: "Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón", expresó. Más adelante, abrió la puerta a compartir su experiencia personal con honestidad y sin filtros: "Tengo tanto por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)".