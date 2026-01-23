Independiente y Estudiantes ponen primera en un duelo que promete

El Rojo recibe al campeón por la fecha inaugural del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 10:55

Independiente y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este viernes desde las 20:00 en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo buscará arrancar el campeonato con el pie derecho, aunque tendrá enfrente a un Pincha que llega con el envión de haber sido campeón del Clausura 2025.

El conjunto de Avellaneda no logró la clasificación a la Copa Sudamericana y por eso centrará todos sus esfuerzos en el torneo local, con el objetivo de cortar una racha de 24 años sin títulos domésticos. Para esta temporada, uno de los refuerzos destacados fue Ignacio Malcorra, quien arribó en condición de libre tras su paso por Rosario Central.

Durante la pretemporada, Independiente tuvo acción en la Serie Río de La Plata, donde mostró buenos resultados: venció 2-1 a Alianza Lima, 5-3 a Everton y 2-0 a Montevideo Wanderers, en una preparación que dejó señales positivas.

Estudiantes, en tanto, iniciará el Apertura como vigente campeón. A fines de diciembre se consagró en el Clausura 2025 tras imponerse por 5-4 en los penales ante Racing, y luego se quedó con el Trofeo de Campeones al vencer 2-1 a Platense. Además, el último lunes debutó en la Copa Argentina con una goleada 4-0 sobre Ituzaingó, que lo depositó en la siguiente ronda.

En el mercado de pases, el Pincha sumó a Adolfo Gaich, exdelantero de San Lorenzo, con la intención de reforzar su poder ofensivo para una temporada exigente.

Datos del partido