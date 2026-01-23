El comentario de Wanda Nara sobre los “huevos” de Maxi López que hizo estallar el estudio

Con un comentario sin filtro, la mediática generó sorpresa y revuelo durante la emisión del programa MasterChef Celebrity.

Hoy 11:46

Wanda Nara apela muchas veces al humor para lidiar con situaciones que pasan al aire de MasterChef Celebrity (Telefe), el programa que conduce. Sobre todo si detrás lo tiene a Maxi López, uno de los participantes y padre de los hijos de la mediática.

El intercambio entre ellos siempre tiene dobles lecturas, frases con otro sentido y cuestiones internas que, muchas veces, solo ellos entienden. Este jueves, sin embargo, todos explotaron de la risa al escuchar lo que dijo la animadora.

La conductora tuvo una frase sin filtro, que se puede leer casi como una grosería, cuando Maxi López le presentaba al jurado el plato que estaba haciendo.

La situación se dio luego de que Maxi se mostrara apurado por terminar el plato. Wanda lo ayudó con la elaborada preparación que tenía que hacer: huevos escoceses con ensalada de hinojo, lechuga, pepino, cebolla y frutos secos con salsa de crema, whisky, miel y mostaza.

Cuando le llegó el turno de presentarlo, los jurados se mostraron bastante implacables. Antes de eso, hubo comentarios que hablaban de los huevos que usó Maxi.

“Hubo dificultad porque algunos huevos se me han roto”, explicó Maxi. “Perdón, yo lo dejé con dos huevos perfectos”, apuntó Germán Martitegui, que fue uno de los que supervisó la comida.

Entonces, Wanda lanzó una frase que hizo estallar de risa a los demás participantes del certamen. Una vez que la dijo, se tapó la cara varias veces y Maxi no sabía para dónde mirar. “Yo también lo dejé con los dos huevos perfectos. Doy fe de que pasé por ahí y estaban perfectos”, expuso, ante la explosión de risas de todos.