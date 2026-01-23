Cuándo vuelve a jugar Central Córdoba por la Liga Profesional 2026

Tras la caída en el debut, el Ferro se enfoca en su próximo compromiso en el Torneo Apertura.

Hoy 14:34

Luego de la derrota en el estreno, Central Córdoba tendrá rápida revancha en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. El Ferroviario visitará a Atlético Tucumán este martes desde las 22.15, en un cruce interzonal correspondiente a la segunda fecha, con la necesidad de sumar y empezar a enderezar el rumbo.

El equipo santiagueño viene de caer 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un partido que marcó el debut oficial de Lucas Pusineri como entrenador. Más allá del resultado, el DT rescató el esfuerzo y la actitud del plantel, aunque ahora el desafío será trasladar esas sensaciones al marcador fuera de casa.

El duelo ante el Decano aparece como una prueba exigente. Atlético Tucumán llega con buenas sensaciones tras su pretemporada y buscará hacerse fuerte en condición de local, mientras que Central Córdoba intentará ajustar detalles, ganar solidez y empezar a sumar puntos en un torneo que no da margen para distracciones.

La fecha 2 del Apertura se desarrollará entre el lunes 26 y el jueves 29 de enero, con una agenda cargada de partidos en ambas zonas. El encuentro entre tucumanos y santiagueños será uno de los destacados del martes, en el cierre de la jornada.

Cronograma de la Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres ( Zona A )

Vélez – Talleres ( ) 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo ( Zona A )

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo ( ) 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia ( Zona B )

Huracán – Independiente Rivadavia ( ) 22.15 Newell’s – Independiente ( Zona A )

Newell’s – Independiente ( ) 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central ( Zona B )

Aldosivi – Barracas Central ( ) 18.00 Racing – Rosario Central ( Zona B )

Racing – Rosario Central ( ) 20.00 River – Gimnasia ( Zona B )

River – Gimnasia ( ) 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia ( Zona A )

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia ( ) 19.15 Lanús – Unión ( Zona A )

Lanús – Unión ( ) 19.15 Belgrano – Tigre ( Zona B )

Belgrano – Tigre ( ) 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos ( Zona B )

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos ( ) 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Para Central Córdoba, la visita a Tucumán será una buena prueba para dejar atrás el tropiezo inicial y empezar a construir confianza en este arranque del Apertura.