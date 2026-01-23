Habló Agostina Páez: “Lo que más quiero en el mundo es volver a mi país”

La abogada santiagueña volvió a expresarse sobre el episodio en Brasil y, a través de un audio enviado a Telefe, reconoció su error. Aunque admitió, “antes que abogada soy humana”.

Hoy 15:17

En medio del avance de la causa que se tramita en Brasil, Agostina Páez volvió a referirse públicamente al episodio que la mantiene retenida en Río de Janeiro. Lo hizo a través de un audio de WhatsApp que fue reproducido en Telefe, donde reconoció su responsabilidad por el gesto que se viralizó, aunque insistió en que existió una provocación previa.

“Queda claro que el gesto de él fue primero. Lo mío fue una pésima reacción. Muchos dicen que como abogada no debería haber reaccionado así, pero antes que abogada soy humana”, expresó Páez.

En su testimonio, la joven explicó que el conflicto se dio luego de una situación incómoda dentro del local. “Nos habían cobrado cosas que no habíamos consumido y mientras pagábamos se nos burlaban”, relató. Según sostuvo, el boliche tenía un primer y segundo piso y el personal las fue siguiendo hasta la salida. “Hay más videos que respaldan mi versión”, afirmó.

Páez también cuestionó la cobertura mediática en Brasil. “Los medios brasileños no están reproduciendo esta parte y no creo que lo hagan”, dijo, en referencia a las imágenes que muestran lo ocurrido antes del momento que se hizo viral.

Además, advirtió que su situación personal se agravó con el paso de los días. “Sigo estando en peligro porque sigo siendo amenazada por gente de Brasil. Mi cara la conoce todo el mundo acá”, señaló, y reconoció que atraviesa un fuerte temor por la falta de certezas judiciales. “Tengo miedo porque no sé cuál va a ser mi situación judicial”, agregó.

Por último, dejó en claro cuál es hoy su mayor anhelo: “Lo que más quiero en el mundo es volver a mi país”.