Ángel Romero viaja a la Argentina y Boca tendrá a su primer refuerzo

El delantero acordó su contrato de palabra con Riquelme y este fin de semana llegará al país para firmar de manera formal su vinculación al Xeneize.

Hoy 16:20

Boca Juniors tiene cerrada la contratación de Ángel Romero, que se convertirá en el primer refuerzo del 2026 tras varias semanas de un mercado de pases cambiante y el intento frustrado por Marino Hinestroza. El delantero paraguayo, de 33 años y con el pase en su poder luego de su salida de Corinthians, llegó a un acuerdo de palabra con Juan Román Riquelme y viajará al país este fin de semana para realizar la revisión médica y firmar su contrato.

Romero, hermano de Óscar Romero —ex Boca entre 2022 y 2023— y futbolista del paladar del presidente, arribará a La Ribera con una amplia experiencia internacional, aunque sin atravesar su mejor momento futbolístico. Tras un año irregular en Brasil, buscará relanzar su carrera en el Xeneize y sostener su competitividad con miras al Mundial 2026 con la selección paraguaya.

Luego de ser ofrecido al club, la dirigencia avanzó con rapidez —con Riquelme como actor principal— y abrochó a quien, por ahora, será la única cara nueva del plantel en este inicio de año. Restan detalles administrativos y la firma formal, pero su presentación oficial se espera para la próxima semana.

El paraguayo volará entre sábado y domingo con la idea de sumarse de inmediato al grupo que conduce Claudio Úbeda, golpeado por las bajas en el centro del ataque. Miguel Merentiel y Edinson Cavani se encuentran lesionados, por lo que el 9 para el debut ante Deportivo Riestra será Lucas Janson.

La llegada de Romero se da en un momento clave del mercado, con Boca decidido a reforzar el frente ofensivo. Mientras aguarda su oficialización, el club continúa negociando por Kevin Serna y Alexis Cuello, y mantiene abiertos otros frentes para sumar variantes en ataque, además del interés por Santiago Ascacíbar, con el objetivo de ampliar opciones para Úbeda de cara al Torneo Apertura.

Cómo queda el cupo de extranjeros en Boca

Con el arribo de Ángel Romero, Boca quedará al límite de los seis extranjeros permitidos. Actualmente, el plantel cuenta con Ander Herrera (España), Carlos Palacios (Chile), Williams Alarcón (Chile), Edinson Cavani (Uruguay) y Marcelo Saracchi (Uruguay), este último a préstamo en Celtic.

La primera alternativa para liberar un cupo es que Williams Alarcón obtenga la nacionalidad argentina, trámite ya iniciado y que podría resolverse a corto plazo, allanando el camino por Kevin Serna. Si los tiempos no alcanzan o surge la chance de sumar otro extranjero, la segunda opción, más drástica, es rescindir el contrato de Saracchi, quien debe regresar a mitad de año y no será tenido en cuenta.