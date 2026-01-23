Filtró un supuesto audio de Luciano Castro a una influencer hot y estalló la polémica: “¿Cuánto cobrás?”

El actor quedó expuesto con un nuevo mensaje de voz dirigido a una joven creadora de contenido para adultos. En Puro Show pusieron en duda la veracidad del material.

Luciano Castro vuelve a quedar en el centro de la escena mediática tras la filtración de un supuesto audio de WhatsApp que le habría enviado a una influencer dedicada al contenido para adultos. El mensaje, que comenzó a circular en las últimas horas, generó revuelo en redes sociales y fue tema de debate en el programa Puro Show.

En el fragmento difundido se escucha una voz atribuida al actor —actual novio de Griselda Siciliani— elogiando el material de la joven: “Tu contenido está bueno. Me gusta lo que hacés, eh”. Acto seguido, va directo al punto con una pregunta que encendió la polémica: “Quería saber cuánto cobrás”.

Según contaron en el ciclo televisivo, el audio continuaría con una suerte de negociación. “Ahora no estoy para pagar eso… si me hacés un descuentito, vemos”, habría agregado, dando a entender un intento de regateo.

El supuesto regateo de Luciano Castro

Siempre de acuerdo al material que circula, la voz insiste: “Si podés hacerme un precio amigo… porque yo no soy de comprar”. Incluso, promete discreción y deja una frase que alimentó aún más el escándalo: “Me gustaste y vamos a pasarla bien”.

El cierre del audio también generó impacto: “Tiene que ser entre nosotros”, se escucha decir al presunto Luciano Castro.

En Puro Show aclararon que existen dudas sobre la autenticidad del mensaje, aunque expusieron igualmente el contenido por el fuerte revuelo que provocó. Hasta el momento, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani realizaron declaraciones públicas sobre esta nueva filtración.

Mientras tanto, el nombre del actor volvió a convertirse en tendencia, reavivando el debate sobre los límites de la exposición mediática, las filtraciones privadas y el impacto que estos episodios tienen en la vida personal de los famosos.