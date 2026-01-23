Se pone en marcha el Torneo de Trabajadores de Prensa

El certamen tendrá su primera edición en los próximos días y reunirá a medios de comunicación de la provincia en un certamen de fútbol 8, con el objetivo de promover la camaradería, la competencia sana y el fair play periodístico.

Hoy 19:38

En los próximos días comenzará el 1.º Torneo de Trabajadores de Prensa, una propuesta inédita en el ámbito local que busca unir al periodismo a través del deporte y el encuentro semanal.

El certamen se disputará en modalidad fútbol 8, con partidos programados entre semana y en horario nocturno, y tendrá como sede un predio deportivo ubicado sobre la autopista La Banda–Santiago, escenario elegido para albergar esta iniciativa que ya genera expectativa entre los trabajadores de prensa.

Entre los equipos confirmados se destacan El Clásico Radio, Canal 7, Diario El Liberal, Radio Mitre, City Prensa, Figura Deportiva F.C., Nuevo Diario y Promedios F.C., además de otros conjuntos que se irán sumando con el correr de los días para darle mayor volumen y competitividad al torneo.

La competencia es organizada por periodistas de medios locales, con la intención de crear un espacio de recreación, inclusión y camaradería, más allá de las diferencias profesionales. La categoría será libre, fomentando la participación de todos los trabajadores del sector.

En lo reglamentario, los partidos se jugarán en dos tiempos de 30 minutos, y ya se encuentra abierto el mercado de pases para que los equipos puedan reforzarse. Además, cada conjunto podrá contar con hasta cuatro jugadores mayores de 40 años, aportando experiencia y jerarquía al juego.

Así comienza un campeonato que promete y mucho, donde la pasión por el fútbol se mezcla con el espíritu periodístico y el respeto dentro y fuera de la cancha.