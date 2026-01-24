Añatuya: liberaron a los dos detenidos por la muerte de una mujer

La Justicia evaluó que la muerte se debió a un acto voluntario de la mujer, por lo que los dos demorados recuperaron la libertad. Los mensajes que dejó y el testimonio de menores.

Tras el avance decisivo de la investigación judicial, recuperaron la libertad las dos personas que habían sido demoradas en el marco de la causa por la muerte de María Belén González (29), hallada sin vida días atrás en una zona montuosa del barrio San Jorge Ampliación de la ciudad de Añatuya. La medida fue dispuesta luego de que la autopsia confirmara que se trató de un suicidio, descartando de manera concluyente la participación de terceros.

Los ahora liberados —la pareja de la víctima y su yerno— habían quedado a disposición de la Justicia en las primeras horas del caso, en un contexto marcado por la conmoción social y la necesidad de esclarecer con rapidez un hecho de fuerte impacto público. Fuentes judiciales señalaron que las demoras respondieron a protocolos habituales ante muertes dudosas, con el objetivo de recabar testimonios, preservar pruebas y reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Con el resultado forense incorporado al expediente y el análisis integral de la escena, el fiscal Ezequiel Bustamante ordenó el cese de las medidas restrictivas, al no existir elementos que sostuvieran una imputación penal.

El mensaje para su madre

Un capítulo especialmente sensible de la causa estuvo vinculado a los testimonios de los hijos de la pareja, de 4 y 12 años, quienes —en entrevistas realizadas bajo estrictos protocolos de protección— aportaron datos que resultaron compatibles con la conclusión forense. Las autoridades enfatizaron que el resguardo integral de los menores fue y seguirá siendo prioritario, con intervención de equipos interdisciplinarios.

Los mensajes en los estados de whatsapp que anticiparon el final

Antes de tomar la drástica determinación que conmocionó a Añatuya, María Belén González, de 29 años, dejó escritos mensajes de despedida - en su estado de whatsapp- dirigidos a sus hijos y a su madre, un gesto íntimo y doloroso que hoy forma parte del expediente judicial y del intento humano por comprender lo ocurrido.

El mensaje para su hija

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los textos fueron hallados en el marco de las pericias posteriores al hallazgo del cuerpo y resultaron coherentes con la conclusión forense que determinó que se trató de un suicidio.

Los mensajes, redactados con palabras sencillas y cargadas de emotividad, no contenían referencias a terceros ni acusaciones, sino expresiones de amor, pedidos de perdón y deseos de cuidado para sus seres más queridos.

En particular, los mensajes dirigidos a sus hijos, de 4 y 12 años, reflejan una profunda preocupación por su bienestar futuro. Según trascendió, María Belén les expresó afecto, les pidió que se cuiden entre ellos y que recuerden siempre cuánto los amaba. Para los investigadores, estos escritos refuerzan la hipótesis de una decisión personal atravesada por un fuerte estado emocional, más que por un hecho violento externo.

También hubo palabras destinadas a su madre. En ese texto, María Belén habría manifestado gratitud, disculpas y una despedida que hoy resulta devastadora para su entorno familiar.

El mensaje a su hijo

Personas cercanas señalaron que la relación entre ambas era estrecha, lo que vuelve aún más significativo el contenido del mensaje y el impacto posterior en la familia.

La comunidad de Añatuya continúa conmocionada. A la tristeza por la pérdida se suma el efecto de conocer estos mensajes finales, que humanizan aún más la tragedia y dejan al descubierto una historia marcada por el dolor silencioso.

En paralelo, organismos locales informaron que se mantiene el acompañamiento psicológico y social para los familiares, con especial foco en los niños.