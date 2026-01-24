Boca recibió una mala noticia de Fluminense sobre Kevin Serna: ¿se cae el pase?

El Xeneize pretende sumar al delantero que milita en el fútbol brasileño en este mercado de pases.

Autor de un doblete en el triunfo de Fluminense ante Nova Iguaçu por el Campeonato Carioca, Kevin Serna volvió a quedar en el centro de la escena y se consolidó como uno de los principales apuntados por Boca tras caerse la llegada de Marino Hinestroza. Sin embargo, el panorama para el Xeneize no aparece sencillo.

Pese al optimismo inicial de la dirigencia azul y oro, el primer ofrecimiento fue rechazado y desde el Tricolor dejaron en claro su postura: no vender al jugador en este mercado de pases. Incluso, puertas adentro analizan mejorar su contrato actual para blindarlo ante el interés externo.

En la previa del encuentro ante Nova Iguaçu, Fluminense confirmó la contratación de Jefferson Savarino, el venezolano de 29 años proveniente de Botafogo y una de las figuras en la obtención de la Copa Libertadores 2024. Ese movimiento parecía abrirle una puerta de salida a Serna, aunque por ahora no fue así.

El último contacto formal entre los clubes terminó con una negativa del Flu a dejarlo ir por una cifra cercana a los cinco millones de dólares. Aun así, en Boca ya avanzaron en los números del contrato del colombiano y preparan una nueva oferta para intentar acercarse a las pretensiones brasileñas.

El optimismo de Juan Román Riquelme se sostiene, además de la llegada de Savarino, en que el representante de Serna viajó a Brasil con la intención de facilitar una salida. De todos modos, desde el entorno del futbolista aseguran que Fluminense fue claro: no hay intención de venderlo y buscan mejorarle las condiciones para desalentar cualquier deseo de emigrar.

Actualmente, con el entrenador convaleciente tras una angioplastía, el equipo es dirigido por su ayudante Maximiliano Cuberas, quien fue contundente al referirse al colombiano: “Estamos muy contentos con él. Ha mantenido un nivel alto y lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla”.

Tras su actuación destacada, Serna habló con la prensa brasileña y evitó referirse a su futuro. Enfocado en el presente, remarcó: “Lo más importante es que el equipo ganó para tener confianza para el partido del domingo”, en alusión al clásico ante Flamengo. Mientras tanto, en Boca aguardan, aunque el desenlace parece alejarse del deseo xeneize.