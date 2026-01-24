Boca cerró a Ángel Romero como primer refuerzo: viaje, revisión y firma

Sobre la hora, y a un día del debut en el Torneo Apertura, el Xeneize rompió el cero en el mercado y acordó la llegada de Ángel Romero, una vieja debilidad de Juan Román Riquelme.

Hoy 18:15

Boca llegó a un acuerdo total con Ángel Romero, quien arriba con el pase en su poder tras su salida de Corinthians. El Xeneize le hará un contrato por un año con opción a otro, según confirmaron desde Boca Predio. El anuncio se dio sobre la hora, en la previa inmediata al estreno oficial del equipo en el campeonato.

El Melli dejó una huella importante en Corinthians, donde disputó 377 partidos y marcó 67 goles en dos etapas (2015-2018 y 2023-2025). En la última temporada jugó 53 encuentros y convirtió cinco tantos, pero finalizó su vínculo y no estaba en los planes del DT Dorival Junior, lo que abrió la puerta para su llegada a la Ribera.

Con 33 años, Romero se mantuvo activo entrenándose por su cuenta en la cancha de la Conmebol en Luque, junto a su hermano Oscar. En estas horas define el viaje a Buenos Aires para completar los pasos formales y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

En lo futbolístico, su arribo le suma variantes ofensivas a Boca. En Brasil se desempeñó mayormente por la izquierda del mediocampo, aunque también supo jugar de nueve en sus inicios en Cerro Porteño. “Él es nueve, debutó conmigo a los 18 años. Jugaba solo adelante, se peleaba con los centrales y cabeceaba”, recordó Leonardo Astrada, destacando la polifuncionalidad del nuevo refuerzo.