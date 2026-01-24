En vivo: Central Argentino quiere sellar su clasificación ante un Vélez que busca el milagro

El Albo, que goleó por 4-0 en casa, visita al Fortín desde las 17 por la vuelta de la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 16:52

Este domingo desde las 17, en San Ramón, se jugará el duelo de vuelta por la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional, con un Vélez obligado a la hazaña frente a un Central Argentino de La Banda que llega con una ventaja contundente y el objetivo claro de sellar la clasificación a la final.

En el partido de ida, Central Argentino fue una aplanadora y goleó 4 a 0 a Vélez, con goles de Santillán, Mansilla, Tapia y Rojas, en una actuación que marcó claras diferencias y dejó la serie muy cuesta arriba para el conjunto sanramonense. Ahora, en su casa, Vélez intentará cambiar la imagen y aferrarse a la épica para seguir con vida en el certamen.

En la previa, el DT del conjunto bandeño, Pablo Ledesma, bajó los decibeles pese a la amplia ventaja: “No me sorprende porque venimos jugando bien, pero todavía faltan 95 minutos que hay que ir a jugarlos”, remarcó, consciente de que nada está definido hasta el pitazo final.

Del otro lado, Nicolás Jugo, entrenador de Vélez, se mostró confiado pese al golpe sufrido en la ida: “Hay que hacer un doble esfuerzo, pero sabemos que lo vamos a sacar adelante”.

El encuentro se disputará en San Ramón con arbitraje de Francisco Martín Acosta, acompañado por Marcos Mario Andrés y Emilio Céliz como asistentes, mientras que Domingo Acosta será el cuarto árbitro. Toda la terna será de Santiago del Estero, al igual que en el resto de los cruces decisivos de la jornada.

Por la otra semifinal, 9 de Julio será local de General Paz Juniors de Córdoba desde las 19:00. En la ida, el conjunto cordobés se impuso 2 a 0, mientras que en la serie principal Central Argentino llega con el sólido 4 a 0 que lo deja a un paso de la gran final del Torneo Regional.