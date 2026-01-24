Boca buscará arrancar con el pie derecho ante Riestra en la Bombonera

Se miden desde las 18:30 en la Bombonera en el inicio del Torneo Apertura.

Tras una pretemporada intensa, con un empate sin goles ante Millonarios y una victoria 2-1 frente a Olimpia, el Xeneize intentará trasladar lo trabajado a la competencia oficial ante Riestra a las 18:30 en la Bombonera en el inicio del Torneo Apertura.

Sin caras nuevas, pero con un nuevo esquema 4-3-3, Úbeda apuesta fuerte a un mediocampo de jerarquía. Ander Herrera aparece como titular indiscutido tras mejorar su condición física y será eje junto a Leandro Paredes, con la dinámica de Tomás Belmonte, quien se ganó el puesto por su rendimiento ante Olimpia y relegó a Milton Delgado al banco.

La gran incógnita está en el ataque. Con las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, y mientras la dirigencia busca un centrodelantero (además de Ángel Romero, ya cerrado), la única opción disponible es Lucas Janson. El ex Vélez, habitual extremo o segunda punta, deberá adaptarse al rol de 9 en el debut.

Enfrente, Deportivo Riestra llega con algunas modificaciones respecto al año pasado. Perdió a su capitán Milton Céliz, pero sumó incorporaciones para sostener la idea de juego que lo llevó a consolidarse en Primera. Su DT, Gustavo Benítez, fue claro en la previa: “Cortar el circuito de Herrera y Paredes sería clave. Si les damos espacio y los dejamos jugar, no la vamos a pasar bien”.

Probables formaciones

Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

Deportivo Riestra:

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.