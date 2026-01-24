Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Boca buscará arrancar con el pie derecho ante Riestra en la Bombonera

Se miden desde las 18:30 en la Bombonera en el inicio del Torneo Apertura.

Hoy 07:10

Tras una pretemporada intensa, con un empate sin goles ante Millonarios y una victoria 2-1 frente a Olimpia, el Xeneize intentará trasladar lo trabajado a la competencia oficial ante Riestra a las 18:30 en la Bombonera en el inicio del Torneo Apertura.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Sin caras nuevas, pero con un nuevo esquema 4-3-3, Úbeda apuesta fuerte a un mediocampo de jerarquía. Ander Herrera aparece como titular indiscutido tras mejorar su condición física y será eje junto a Leandro Paredes, con la dinámica de Tomás Belmonte, quien se ganó el puesto por su rendimiento ante Olimpia y relegó a Milton Delgado al banco.

La gran incógnita está en el ataque. Con las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, y mientras la dirigencia busca un centrodelantero (además de Ángel Romero, ya cerrado), la única opción disponible es Lucas Janson. El ex Vélez, habitual extremo o segunda punta, deberá adaptarse al rol de 9 en el debut.

Enfrente, Deportivo Riestra llega con algunas modificaciones respecto al año pasado. Perdió a su capitán Milton Céliz, pero sumó incorporaciones para sostener la idea de juego que lo llevó a consolidarse en Primera. Su DT, Gustavo Benítez, fue claro en la previa: “Cortar el circuito de Herrera y Paredes sería clave. Si les damos espacio y los dejamos jugar, no la vamos a pasar bien”.

Probables formaciones

Boca:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

Deportivo Riestra:
Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Liga Profesional de Fútbol Deportivo Riestra

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una inesperada llovizna sorprendió a los santiagueños durante la noche del sábado
  2. 2. Conmoción en Añatuya: investigan la muerte de una mujer embarazada y su bebé camino al hospital
  3. 3. ¿Bebé en camino?: el video de Wanda Nara que revolucionó las redes
  4. 4. La Policía de la Provincia intensifica recorridos preventivos en el cauce del río Dulce
  5. 5. Aseguran que Ali Khamenei se refugia en un búnker en medio de la tensión con Estados Unidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT