Rod Stewart cargó contra Donald Trump: “Puede que solo sea una humilde estrella de rock, pero tengo mis opiniones”

El músico estalló cuando el presidente norteamericano criticó el rol británico en la guerra de Afganistán y publicó un mensaje en sus redes.

Hoy 09:49

Si alguien tiene, en el último tiempo, la más desarrollada capacidad para perder amigos, ese es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya a mediados de 2025, Rod Stewart, uno de los músicos que podían considerarse dentro de su círculo cercano, comenzó a tomar distancia debido a los dichos y las acciones del mandatario. Pero ahora la cosa fue más lejos, porque en un video recientemente publicado en redes sociales, el rockero inglés apela a su título nobiliario para plantarse, sereno pero con inequívocos rasgos de enojo, frente a las últimas declaraciones de Trump.

“Puede que solo sea una humilde estrella de rock. Pero también soy un caballero del reino y tengo mis opiniones”, dice, para comenzar su mensaje, vestido con el glamour habitual de su estilo, pero con una insignia sobre su pecho y galones en las mangas de su chaqueta. El músico se muestra ofendido por las críticas de Trump al desempeño de las tropas británicas en la Guerra de Afganistán y le pide al primer ministro británico, Keir Starmer, que le exija al norteamericano unas disculpas. Luego se despide haciendo la venia.

Trump abrió el fuego con comentarios sobre las tropas de la OTAN. El presidente sugirió que los aliados europeos se abstuvieron de estar en primera línea durante el conflicto de Afganistán, dejando la verdadera valentía a las tropas norteamericanas. “Nací justo después de la Segunda Guerra Mundial y tengo un gran respeto por nuestras fuerzas armadas, que lucharon y nos dieron la libertad. Por eso, me duele profundamente leer que Trump, evasor del servicio militar, haya criticado a nuestras tropas en Afganistán por no estar en primera línea. Perdimos a más de 400 de nuestros hombres. Piensen en sus padres. ¡Piénsenlo! Y Trump los llama casi cobardes. Es insoportable. Así que les pido a ustedes, primer ministro [Keir] Starmer y [líder de Reform UK, Nigel] Farage. Por favor, hagan que Trump, el evasor del servicio militar, se disculpe, por favor”, dice el músico.

La entrevista

La furia dirigida contra Trump y otros británicos surge en respuesta a una entrevista que el norteamericano concedió a Fox News en Davos el jueves último, en la que sus comentarios, aparentemente casuales, generaron titulares internacionales impactantes. En la entrevista con Fox, el presidente dijo sobre la OTAN: “Nunca los hemos necesitado. En realidad, nunca les hemos pedido nada... Ya saben, dicen que enviaron tropas a Afganistán, o esto o aquello. Y lo hicieron; se mantuvieron un poco apartados, un poco apartados del frente”.

En Afganistán, 457 soldados británicos murieron, una cifra solo superada por la de los soldados estadounidenses caídos. El primer ministro Starmer fue uno de los que se pronunciaron en contra del menosprecio de Trump hacia las contribuciones de los aliados, aunque sin reclamar las disculpas que ahora exige Stewart. “Nunca olvidaré su coraje, su valentía y el sacrificio que hicieron por su país -declaró-. También hubo muchos heridos, algunos con lesiones que les cambiaron la vida. Considero que los comentarios del presidente Trump son insultantes y francamente atroces, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos, y de hecho, a todo el país”.

Vecinos en guerra

No es la primera vez que el astro rockero toma distancia del presidente norteamericano. Durante una entrevista que ofreció a Radio Times, meses atrás, contó que durante mucho tiempo fueron vecinos. A principios de los noventa, ambos vivieron en Palm Beach, Florida, a 800 metros de distancia. De ese tiempo viene su amistad.

Solían ir a los mismos eventos sociales. Incluso, el cantante participó en reuniones navideñas organizadas por el empresario convertido en político. Pero el distanciamiento comenzó cuando Trump asumió la presidencia. “Se convirtió en otro tipo. Alguien a quien no conocía”, dijo meses atrás Stewart. Sus mayores críticas se enfocaron en el financiamiento a Israel para su invasión a Gaza. “No, ya no puedo considerarlo un amigo”, aseguró. Y vinculó su decisión con la política internacional: “Mientras siga vendiendo armas a los israelíes, y todavía lo hace, ¿cómo va a terminar esa guerra?”.