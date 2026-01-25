Marino Hinestroza rompió el silencio sobre su frustrada llegada a Boca y apuntó al responsable

El extremo colombiano será jugador de Vasco da Gama tras una larga y polémica negociación con el Xeneize.

Marino Hinestroza fue uno de los nombres que más ruido generó en el mercado de pases de Boca. El extremo colombiano tenía todo encaminado para convertirse en refuerzo del Xeneize, pero en un giro inesperado terminó firmando con Vasco da Gama. En su arribo a Brasil, el futbolista rompió el silencio y explicó los motivos que frustraron su llegada a la Ribera.

La negociación entre Boca y Atlético Nacional se extendió durante varias semanas y generó impaciencia entre los hinchas. En ese contexto, Vasco da Gama apareció con una oferta superior y el club colombiano decidió cortar de manera unilateral las charlas con el conjunto argentino.

“Yo soy el empleado y la empresa es Atlético Nacional. Esos ya son temas de empresas. Yo soy el servidor y siempre estoy dispuesto a donde la empresa me quiera mandar”, expresó Hinestroza, desligándose de la decisión final.

Al referirse puntualmente a su frustrada llegada a Boca, el colombiano fue claro y apuntó a su club de origen. “Lo de Boca no me corresponde a mí hablarlo. Le corresponde a Nacional, porque las negociaciones las hicieron ellos. Yo esperé pacientemente que llegara la oportunidad. Se dio con Vasco y estoy contento porque creo que va a ser lo mejor para mi carrera”, explicó.

Además, reconoció que su prioridad era vestir la camiseta azul y oro. “Siempre estuve firme en la propuesta de Boca, hasta que llegó Vasco da Gama, que ahí ya no me tocaba a mí”, sostuvo, dejando en claro su postura durante las negociaciones.

Por último, destacó el desafío que asume en el fútbol brasileño. “Es un reto importante y creo que va a ser lo mejor para mi carrera ahora mismo. Necesitaba un cambio de aire”, agregó. Sus declaraciones generaron repercusión en redes sociales, aunque sin un enojo masivo por parte de los hinchas xeneizes.

Riquelme y la búsqueda del primer refuerzo

En medio de este escenario, Juan Román Riquelme aseguró que Boca está muy cerca de cerrar su primer refuerzo para la temporada 2026. En diálogo con AZZ, el presidente del club fue optimista.

“Con Ángel hablé hoy; ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Si Dios quiere, mañana, pasado o el lunes”, comentó Román, sin dar mayores precisiones.

Además, explicó que los abogados ya trabajan en los detalles finales: “Ya están intercambiando los papeles y ojalá podamos comunicarle al hincha de Boca que va a estar con nosotros”.

Sobre el caso Hinestroza, Riquelme le bajó el tono a la situación tras casi un mes de negociaciones: “Cada vez que termina un torneo nombran 25 jugadores para Boca. Entiendo que son las reglas del juego”.