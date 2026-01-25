"Qué afortunados somos": el emotivo mensaje de Wanda Nara y Maxi Lopez por los 17 años de Valentino

La celebración dejó imágenes de cercanía familiar y acompañamiento en el regreso del joven a la actividad deportiva.

El cumpleaños número 17 de Valentino López se transformó en un verdadero festejo familiar y en una postal de unión para el clan que integran Wanda Nara y Maxi López. En una jornada especial, el joven jugador de River Plate estuvo acompañado por sus hermanos, su novia Carola Sánchez Aloe, la familia Nara y hasta Martín Migueles, en un encuentro que dejó atrás las diferencias del pasado y puso el acento en la celebración y el afecto genuino. En medio de la emoción, tanto sus padres como sus seres queridos aprovecharon la ocasión para dedicarle sentidos mensajes y acompañarlo en un momento clave de su vida.

A través de un posteo en conjunto y una galería de fotos que recorrió desde imágenes actuales hasta postales de Valentino de bebé, Wanda y Maxi le dedicaron unas palabras llenas de orgullo: “Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas, qué afortunados somos de tenerte y qué grande es la bendición de ser tus papás. Sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte. Sos el ser más increíble que existe, el hijo y el hermano que cualquiera quisiera tener”.

Y sumaron: “Porque tenés valores que no existen y nos enseñás tanto a todos. Este año nos tocó pasar algo fuerte pero por suerte estuvimos juntos. La vida tiene esas cosas, pero todo te hace más fuerte. Feliz cumple @officialvalentino.lopez te amamos”.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes por parte del círculo íntimo. Su tía Zaira Nara le escribió: “Dios, Valu, feliz cumple”; su abuela Nora Colosimo también sumó su afecto: “Feliz cumpleaños a mi primer nieto. Que siempre seas tan feliz como hoy y cumplas todos tus deseos. Te amamos, Valu, y estamos muy orgullosos de vos”. Incluso la propia novia de Valentino, Carola, comentó: “Qué lindos”. Los saludos se multiplicaron, reflejando el acompañamiento de una familia ensamblada y la emoción de un entorno que lo sigue de cerca.

Este nuevo año de vida llega para Valentino en un momento especial, marcado no solo por el cariño de sus seres queridos, sino también por la felicidad de haber dejado atrás una etapa difícil. El miércoles pasado, el joven volvió a la cancha tras una larga recuperación por una lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de la actividad futbolística desde septiembre de 2025. El reencuentro con sus compañeros y la emoción de volver a jugar fueron compartidos en sus redes sociales, donde celebró este inicio de etapa con una foto y una simple palabra. “2026”, escribió, reflejando toda su expectativa y energía para lo que viene.

El cumpleaños de Valentino también sirvió para reafirmar que los lazos familiares pueden reconstruirse y fortalecerse en los momentos importantes. La madurez con la que el joven transita sus desafíos, la alegría de volver a hacer lo que más le gusta y el acompañamiento de una red de contención sólida confirman que, en los momentos clave, el amor y la presencia de los seres queridos son el mejor regalo. En especial en medio de una nueva etapa de su vida, donde se encuentra a tan solo unos pasos de la adultez.

Así, entre abrazos, fotos entrañables, palabras de aliento y el sueño de un futuro prometedor, Valentino celebró sus 17 años rodeado de amor y con la mirada puesta en el futuro. El nuevo año de vida se presenta como una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de cada paso, con la certeza de que el apoyo familiar será siempre su mayor fortaleza, dentro y fuera de la cancha.